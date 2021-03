'Potro' Gutiérrez cierra controversia con Pedro Troglio y se disculpa con la afición de Honduras Progreso

El entrenador de Real España, Raúl 'Potro' Gutiérrez, aguardó hasta este viernes para cerrar dos temas controversiales que lo han venido aquejando en las últimas jornadas: primero con el DT del Olimpia, Pedro Troglio por haber dicho que los árbitros le regalaban los partidos y segundo, con la afición y directiva de Honduras Progreso por su comentario cuando se fue el fluido eléctrico en el estadio Humberto Micheletti en la última jornada.

En la extensa entrevista brindada a HonduSports, el timonel mexicano guardó lugar para referirse al clásico de este fin de semana ante Marathón, la presión que tiene el equipo para ser campeón y el desarrollo de jugadores como Omar Rosas y Ramiro Rocca en el equipo.

Calentura contra Olimpia y Pedro Troglio: "Yo creo que ese día fueron dos cosas muy claras y se me vino a la mente la expulsión de Sánchez aquí en San Pedro Sula. Fue más por toda esa parte. Al final es fútbol, no pasa absolutamente nada, fue un partido que ya fue; y a mejorar cosas, al final no queda otra más que hacer un partido diferente, un partido más efectivo y listo. Ese tipo de cosas quedan en el anecdotario y nada más.

VS Marathón: El equipo está listo. De entrada es un clásico y lo tenemos que ver desde ese punto de vista. Esperamos hacer las cosas bien para merecer ganar. Nosotros estamos con la idea de seguir sumando. El partido ante Vida -que es buen equipo-, nos hizo un buen juego acá, tenemos que considerarlo, pero cada partido es diferente. Estamos convencidos que el equipo está en ascenso y que estamos haciendo bien las cosas; estamos en ese proceso y el clásico es parte de ello, pero los clásicos se ganan, no se cuentan.

¿Por qué Omar Rosas no tiene más minutos?: Es un proceso, cada jugador irá encontrando el momento adecuado para entrar. Los jugadores que han ido entrando han cumplido bien, es una competencia desde el entrenamiento y lo que muestras en el partido.

Ramiro Rocca: es un tipo que tiene gol y que se está adaptando, creo que ha encontrado su espacio y ha encontrado sus goles. Esto viene arrancando y creo que este equipo va a mostrar una mejor cada.

¿Contento en Real España?

Estoy contento, me han tratado de maravilla. Soy un convencido que con un poquito de tiempo puedo hacer campeón a cualquier equipo. A eso voy (para campeón), los equipos grandes requieren de resultados rápidos y los procesos para que se den esos resultados tienen un tiempo, nosotros lo entendemos así, pero entiendo lo que es estar en un equipo grande, estamos intentando que el proceso forjen los resultados, es lo que merece un equipo grande; siempre voy a ver campeón al equipo.

Disculpas por accionar en El Progreso: "Yo soy un convencido que las situaciones que puedes controlar en un partido son las que entrenas, haces y todo lo demás, hay que estar preparado para ello. Hace muchos años estuve en partidos -y estoy hablando de la década de los 80´ que apagaban la luz-. Fue una situación que al principio te molestas, yo creo que estábamos tomando el control del partido y tú dices, no, no puede ser.

"Se me ocurrió poner esa cosa, pero fue una payasada, -como decimos en México-, pero sin tratar de ofender más allá, pero entiendo cómo es la gente, uno es responsable de lo que escribe o hace, no de lo que la gente entienda. Algunos lo tomaron a pecho, lo lamento mucho, no iba por ahí y la verdad me dio mucha risa; al final es parte de conocer a la gente. La verdad es que suceden, pero ojalá que no pasen, eso afecta al equipo local, visitante y efectos de transmisión.