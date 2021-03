Amado Guevara abre su corazón y habla sobre su dolorosa salida del Motagua; lo que dice de Olimpia

Amado Guevara es el ídolo de ídolos del Motagua. El 'Lobo' abrió su corazón y ha vuelto a hablar sobre su repentina salida de las águilas en 2014, algo que le duele en el alma, pues como bien dice, su deseo era retirarse jugando en el club capitalino.

El exmediocampista hondureño que jugó el Mundial de Sudáfrica-2010 con la "H" estuvo en una charla con el programa “Deportistas con Propósito” de Fundesur y no evitó hablar de casi toda su carrera como futbolista que comenzó en 1994, justamente con Motagua.

Primeramente habló sobre su estadía en huestes del Olimpia. "Estuve pero nunca jugué, por eso es que, sobre todo nosotros los motagüenses, no contamos mucho esa etapa porque no hay nada que sumar, en realidad no puedo hablar de minutos jugados, mucho menos de goles, ni nada, porque todo partió de una invitación que me hicieron. Yo vivía cerca de la sede y habían jugadores que yo admiraba como Juan Carlos, el profe Nahúm Espinoza, varios... Fue una etapa corta, creo que estuve tres o cuatro meses, fue para un torneo de copa y luego de eso se acabó contrato, no renové y luego me ligué al club de mis amores y ahí sí hay mucha historia qué contar".

Amado Guevara es el máximo ídolo del Motagua de Honduras.



Añade. "En 1994 exacamente me ligo al Motagua, yo en Motagua tuve tres etapas, del 94 al 95, cuando debuto, juego mis partidos pero también tenía muchos compromisos con las selecciones, mi edad me permitía hasta repetir procesos y pues en ese tiempo era más con selección que con el equipo, por eso fue corta".



Amado Guevara no deja de alegrarse cuando recuerda la etapa dorada del Motagua, con él al frente y como uno de los líderes, aunque apenas era un jovencito que rozaba los 20 años de edad.

"Después del Mundial de Qatar en 1995 es cuando el Valladolid se fija en mi y me lleva, con 18 años me voy a España, todo se estaba dando muy rápido. La segunda etapa (con Motagua) es cuando regreso de España y ganamos todos los títulos, esa época que hoy por hoy es de las más importantes del club, se habla de la época dorada que el profe Ramón Maradiaga dirigía, en esos cuatro años ganamos cuatro títulos más la Supercopa que le ganamos al Platense", rememora.



"Cuando ganamos todos estos títulos en Motagua, pues me toca salir, estuve dos años en México, regreso después a Honduras y la gente del Saprissa me llama luego, el presidente me presentó el proyecto, me gustó el reto, vi el equipo que tenían y decidí tomar ese reto", comienza explicando sobre su época en los morados.

"Fueron ocho meses desde la pretemporada haste que terminó el torneo, se hicieron cosas importantes, agradecido con Dios porque fue una etapa de crecimiento, conocimiento y madurez y sobre todo porque me pude ganar el cariño de una afición que no era hondureña, ahí en Saprissa hoy por hoy me siguen recordando, y aunque el tiempo fue corto, dicen que dejé una huella imborrable en el equipo, me siento privilegiado porque hablar de Saprissa como institución, con todo respeto y sin ofender a nadie, pero estamos hablando de la institucioón más grande y la mejor de Centroamérica", dijo Amado en “Deportistas con Propósito” de Fundesur.



El eterno capitán asegura que en Costa Rica siempre respetan y admiran a los futbolistas que van a entregarlo todo. "El aficionado costarricense en general como persona y aficionado, saben valorar, allá hablan muy bien de los hondureños, como Alex y Roger Rojas, de ellos hablan bien porque valoran, nosotros tratamos de dejar huella con nuestro futbol, hasta hoy el futbolista hondureño siempre va a tener las puertas abiertas. Lo hacen sentir en casa si uno sabe responder en la cancha".

Amado Guevara ganó su último título con Motagua en 2011, una final ante Olimpia.

SU SALIDA DEL MOTAGUA

Finalmente Amado Guevara habló sobre el sueño que le quedó inconcluso con el Motagua, algo que le duele mucho. ¿Cuál fue el momento más difícil de tu etapa como jugador?, le consultaron. "Definitivamente cuando no se gana un título es duro, hay muchas interrogantes, mucha autocrítica, y es duro porque siempre trabajaba para ganar, siempre quiero ganar. Fueron nueve años, pero parece que fueron muchos más en Motagua, y se ganaron siete títulos, no está mal, pero uno siempre quiere más".



Hace una pausa y lanza. “Te puedo mencionar el momento que me tocó salir de Motagua, sobre todo la forma en que se dio, quizá no se me cumplió uno de mis sueños que era retirarme en el equipo que di todo, el que me dio la oportunidad, en el que di muchas cosas, era el equipo en el que soñaba retirarme, lastimosamente no se pudo, fue una decisión de los dueños y ahí no hay nada que hacer, esa fue una etapa dura", concluyó diciendo.