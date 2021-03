Primi Maradiaga debuta como asesor en el Ascenso recibiendo paliza a manos de “Carlón” Martínez

Nada agradable el debut como asesor/entrenador de Ramón “Primi” Maradiaga en la Liga de Ascenso en Honduras. A su equipo, el Cedrito FC, le dieron otra goleada que los dejó afuera de ingresar a la segunda ronda. El Génesis San Lorenzo le recetó un escandaloso 6-2.

El equipo de San Lorenzo, Valle es dirigido por Carlos Martínez, uno de los técnicos que más conoce el ascenso y buscará llevar al cuadro a primera división. Este triunfo los mantiene en la segunda posición de la tabla con ocho puntos, cuatro más y con dos jornadas por cerrar las vueltas.

El Inter de Choluteca aseguró hoy la clasificación a la siguiente ronda, acumuló 10 puntos, una cifra que es casi imposible conseguir para el tercer lugar que tiene que ganar los dos partidos restantes que es el CD Broncos que hoy perdió el duelo ante el cuadro de la sultana del sur.

En otro de los grupos, específicamente en el A del litoral atlántico, el Tela FC le endosó una tremenda paliza al Santa Rosa al que goleó 5-0 en una tarde espectacular del delantero uruguayo Ramiro Bruschi, exgoleador del Olimpia que hizo un doblete.

RESULTADOS Jornada 4

GRUPO A

Victoria 3-2 Bucaneros

Tela FC 5-0 Santa Rosa

GRUPO C

Azacualpa 2-2 Real Juventud

San Juan 3-2 Esperanzano

GRUPO F

Gimnástico 2-3 Juticalpa FC

Estrella Roja 1-3 Olancho FC

GRUPO G

Génesis 6-2 Cedrito FC

INTER 2-0 CD Broncos

JUEGOS DEL DOMINGO

2.00 pm Olimpia Occidental vs Lepaera FC

3.00 pm Social Sol vs Boca Juniors

3.00 pm Yoro FC vs Sabá FC

3.00 pm Brasilia vs Parrillas One

3.00 pm Deportes Savio vs A. Pinares

5.15 pm Independiente vs Villanueva FC

TABLAS DE POSICIONES

GRUPO A

1. Victoria (8)

2. Santa Rosa (6)

3. Tela FC (4)

4. Bucanero (4)

GRUPO B

1. Sabá FC (6)

2. Social Sol (6)

3. Boca Juniors (4)

4. Yoro FC (1)

GRUPO C

1. Real Juventud (10)

2. San Juan (7)

3. Esperanzano (2)

4. Azacualpa FC (2)

GRUPO D

1. Deportes Savio (6)

2. A. Pinares (5)

3. Lepaera FC (4)

4. Olimpia Occidental (1)

GRUPO E

1. Atlético Choloma (9)

2. Lone FC (7)

3. Independiente (5)

4. Parrillas One (4)

5. Brasilia (4)

6. Villanueva FC (4)

GRUPO F

1. Juticalpa FC (8)

2. Olancho FC (7)

3. Ginmástico (5)

4. Estrella Roja (1)

GRUPO G

1. CD INTER (7)

2. Génesis SL (5)

3. CD Broncos (4)

4. Cedrito FC (0)