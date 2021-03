'Potro' Gutiérrez y su definición del clásico sampedrano: "Real España no merecía una derrota"

Real España logró rescatar un empate 2-2 en el clásico sampedrano frente a Marathón en un vibrante compromiso por la jornada nueve del Torneo Clausura 2021.

El cuadro aurinegro vino de atrás luego que el vecino le diera vuelta al resultado en el complemento para evitar, al minuto 80, una nueva derrota en el certamen de la Liga Nacional de Honduras.

Tras finalizar el encuentro, el entrenador de Real España, Raúl 'Potro' Gutiérrez, hizo sus valoraciones sobre cómo se dio el choque y el marcador final.

"Así son los clásicos, a veces no el fútbol que uno quisiera, de mucha lucha, mucha garra, accidentes como los que tuvimos hoy. Son juegos que se van determinando por esos momentos. El equipo había empezado muy bien, habíamos tratado de encontrar una formación diferente a lo que habitualmente hemos utilizado y nos dio un gol. Mario retrasado de los dos delanteros y eso es valioso. Siempre esos goles que caen por accidente van condicionando el partido y me quedo con ese espíritu de lucha que tuvo el equipo, que empujó, que trató hasta que encontró el empate."

Asimismo explicó el nuevo planteamiento que presentó ante Marathón con dos delanteros, diferente a la estrategia que utilizó en juegos anteriores.

"Jugar con dos delanteros te da un plus ofensivo. El equipo encontró un poco más de rutas en ofensiva y es lógico porque si juegas con un solo delantero y un mediapunta, la tendencia es que haya más media cancha."

También, 'Potro' Gutiérrez se refirió a la pérdida de puntos que sufrió por no poder ganar el clásico sampedrano, y comentó sobre los errores puntuales que les costaron anotaciones en contra.

"Contra este equipo jugamos dos partidos y tenemos cuatro puntos. Rescato la actitud del equipo, nunca bajó los brazos, procuró anotar el empate y si hubiésemos tenido un poco más de tiempo hubiéramos intentado darle vuelta al partido. En este tipo de partidos no podemos cometer errores que nos pueden causar goles, así es esto. Ellos siguen teniendo todo mi apoyo, (Getsel) Montes, (Allans) Vargas. Tienen todo mi respaldo, esto es trabajo y de proceso."

Dentro de su análisis del compromiso, el timonel de Real España aseguró que su equipo no merecía perder y, a su vez, lamentó que sus dirigidos no pudieran plasmar su intención dentro del campo, lanzando un dardo al resto de clubes hondureños.

"A mí me gusta ser superior al rival, es lo que me encanta y para lo que estoy trabajando. Pero esto es un clásico y dije que los clásicos son distintos, a veces hay poco fútbol, hay mucha garra, hay mucha entrega, muchas ganas. Desgraciadamente nos tocó ese tipo de partidos y tratamos de adaptarnos. Caímos en lo de todos los equipos de acá, puro pelotazo a ver si encuentras algo y el equipo se adaptó bien. Puedo estar contento porque el equipo mostró respuesta y Real España no merecía una derrota."

Por su parte, Gutiérrez argumentó que aún está en la búsqueda de su formación ideal en la Máquina, aunque admite que jugar con dos delanteros es su ataque predilecto.

"Siempre he jugado con dos delanteros, históricamente siempre me ha gustado jugar con dos delanteros. Estamos explorando las diferentes oportunidades que tenemos y creo que en ese ejercicio de conocer mejor a los jugadores y las posiciones, vamos a tener un reinicio mejor en ese sentido. Jugar con dos delanteros siempre va a representar más ofensiva y cuando empecemos a encontrar las rutas que a mí me gustan con dos delanteros, el equipo va a tener otra cara."

Por último comentó sobre el debut goleador del mexicano Omar Rosas, quien tuvo que esperar muchos partidos para festejar su primera anotación en el fútbol hondureño.



"Lo de Omar sabíamos de esa capacidad goleadora y así como todos los jugadores esperó pacientemente y trabajando el momento. El momento llegó para él y lo aprovechó como tenía que ser. Es un tipo solidario, que trabaja para el equipo y le vino en muy buen momento. Para nosotros nos abre panoramas distintos de participación de él y Rocca. Al final se hicieron ver en el marcador y eso es valioso, vamos a seguir insistiendo con esos buenos momentos que va teniendo cada jugador."