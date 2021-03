Jorge Pineda: “Lo que nos queda ahora es ver si nos ajusta para clasificar, sino a pensar en el otro torneo”

Marathón jugó ante Real España con una defensa improvisada, dos novatos de centrales (Carlos Perdomo y Carlos García, un lateral izquierdo joven y sin experiencia (Adrián Ramírez) y solo con John Paul Suazo como experimentado. Aun así se pararon bien ante Real España y lograron un empate que al final no es malo.

Para Jorge Ernesto Pineda, asistente de Héctor Vargas, no tener los zagueros titulares disponibles debido a los grandes castigos que les impuso la Comisión de Disciplina, es algo para preocuparse, pues critica que sean muy duros para aplicar la justicia. Pero lejos de eso, explica que deben de imponerse ante todo.

Las bajas en defensa que les afectó: “Siento que el grupo mejorará, pero no tener a jugadores como el caso de Moreira a quien la Comisión de Disciplina lo castiga, a Techera le ponen cuatro partidos; es increíble. Yo sinceramente no entiendo lo que hace la Comisión, solo nos quedan tres fechas por participar y prácticamente nos saca este jugador la vuelta completa. Hubo errores pero al final es un resultado que no era el que esperábamos pero nos damos cuenta que el equipo está para más”.

Alaba a Real España: “No era fácil para nosotros tener orden atrás y lo tuvimos, eso nos alegra porque enfrentamos a un Real España que tiene unos delanteros muy buenos pero hicimos un gran trabajo, creo que al final el resultado es un empate importante; pudimos haber triunfado”.

Le gustó como se comportó la defensa“Enfrentamos un partido con muchas ausencias, vienen algunas fechas complicadas pero vamos a luchar por la clasificación. Hoy el equipo era consciente de lo que nos estábamos jugando ante un gran rival como Real España, y en cierta manera se normalizó porque por los costados pudimos hacerlo bien; se neutralizó el balón parado. Siento que esto nos catapulta para pensar que Marathón está para más”.

Lamentan los errores defensivos en el empate: “Fue duro para nosotros así como estaba el partido; el profe había hecho los cambios para poder cuidar el resultado. Lastimosamente se viene esa jugada del gol de Real España, no fuimos a presionarlo. Son situaciones que se pudieron manejar en ese sentido. Nos vamos dolidos con el empate pero es fútbol y sale en una jugada donde el profe estaba cerrando filas”.

Sacando la calculadora para ver si clasifican: “Todos los torneos son diferentes, como podemos andar arriba podemos andar abajo. Desde que llegamos a Marathón siempre estamos peleando la punta del campeonato. Hemos sacado malos resultados pero aquí lo que queda es ver hasta dónde nos ajusta para clasificar. Aquí es de pensar fríamente, somos profesionales, vamos a luchar si no será en el torneo próximo, levantar cabeza. Hoy felicito a los muchachos porque hicieron un gran trabajo”.