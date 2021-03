¡Sorpresa! El club centroamericano que piensa fichar al técnico argentino Ricardo La Volpe

Follow @GustavoRocaGOL

El reconocido entrenador Ricardo La Volpe, que no dirije desde 2019 cuando estuvo al frente del Toluca, podría volver a los banquillos técnicos, esto porque el Herediano de Costa Rica lo estaría tentando a volver.

El argentino de 69 años, que cuenta con un currículum envidiable dirigiendo selecciones, Mundiales, Juegos Olímpicos, Copas Oro, Libertadores, Copas América, etc, está ahora mismo en suelo costarricense pero haciendo un trabajo de asesoría justamente con el Team.

La Volpe estuvo el sábado en el Estadio Allen Riggioni para observar el partido entre el Municipal Grecia y el Herediano, cuyo club selló un importante triunfo de visita 1-4, bajo la mirada del 'bigotón'. Don Ricardo llegó en compañía del gerente florense Jafet Soto y eso puso en alerta a todos.

SOLO ESTÁ "AYUDANDO", DE MOMENTO...

Y es que hace unas semanas luego de la salida del mexicano Fernando Palomeque de la dirección técnica del Herediano, el nombre de Ricardo La Volpe fue mencionado como una posibilidad para llegar a Herediano. Sin embargo, en una entrevista a Radio Columbia el presidente de Herediano, Juan Carlos Retana, explicó que el extimonel de México y Costa Rica nada más es un colaborador en la junta directiva.





''Lo que nos da es una asesoría, nos colabora en todo el desarrollo del programa deportivo desde ligas menores y en el tema de cómo se deben hacer las contrataciones. No es de ahora, es de hace mucho tiempo'', explicó el jerarca de los florenses.



No obstante, Jafet Soto, importante dirigente del Herediano, mencionó en su momento que: ''Creo que un entrenador que está desempleado puede llegar al Herediano en cualquier momento, a quién no le gustaría tener a a La Volpe en un futuro''.