DT de El Salvador avisa: "El partido contra Honduras es importante, pero no de muerte"

El técnico de la Selección Sub-23 de El Salvador, Hugo Pérez, tuvo palabras este domingo sobre lo que se avecina para la escuadra salvadoreña en lo que resta del Preolímpico rumbo a Tokio 2021.

Además, pese a la importancia del duelo ante Honduras el lunes en la segunda jornada del certamen de la Concacaf, el seleccionador se enfoca en el futuro del combinado que dirige.

"Cuando tomamos la selección, el propósito más importante era clasificar a Tokio, como el de todo los que estamos acá; pero la segunda parte de esto es darle un seguimiento a estos jugadores porque un núcleo de ellos va a estar en la selección mayor", inició diciendo.

Canadá derrota a El Salvador en el estreno en el Preolímpico rumbo a Tokio 2021

Continuó con su discurso: "En El Salvador siempre hay comentarios de resultados, clasificar a un mundial y a otros eventos. Tienen razón, pero se tiene que formar una base con tiempo. Los proyectos no son de dos meses, sino de más tiempo para darle una buena idea al grupo y eso lleva tiempo”, expresó el timonel.

Hugo Pérez, a su vez, no quiso poner pretextos en cuanto al desempeño de su equipo, pese a la poca preparación que han tenido bajo su mandato.

"El poco tiempo con esta selección no va a ser una excusa, porque yo ya sabía que eso iba a ser así. A mí me interesa que este grupo tenga una buena idea. Hemos analizado todo lo que hemos hecho. Los jugadores de nosotros, con el poco tiempo que han tenido, han ido tomado la idea de juego", comentó el entrenador.

Asimismo, Pérez se refirió al duelo de este lunes contra Honduras, enfrentamiento que podría definir el futuro de El Salvador en el Preolímpico, tras su derrota 0-2 ante Canadá en el estreno en el campeonato sub-23.

"Cuando se inicia perdiendo en un torneo corto como estos, hay una obligación grande por ganar en los partidos siguientes. El partido contra Honduras es importante, pero no hay que señalarlo como de muerte. Tenemos que sacar los tres puntos y estamos preparados para lograrlo", aseguró el seleccionador.

También agregó que, en caso de quedar eliminados del Preolímpico, la temprana descalificación no sería un fracaso para El Salvador.

"A mí no me gusta perder, creo que a nadie. Cuando se define algo como fracaso es porque lo que se hizo no sirve; pero las cosas que han hecho estos muchachos hay que destacarlo. Si no se clasifica sería un tropiezo, pero quienes vean esto como fracaso, pueden responsabilizarme a mí y no al grupo. La responsabilidad será mía", estimó Hugo Pérez.

Por último, el técnico aseveró que han realizado estudios sobre la forma de juego de Honduras, aunque resaltó la dificultad que conlleva enfrentar a los futbolistas catrachos.

"Es difícil analizar a Honduras por lo que pasó contra Haití, ya que fueron dos partidos diferentes, pero les hemos dado seguimiento y sabemos que son una buena selección, con jugadores importantes, de los que hay que estar atentos", finalizó.