Insólito: así responde Neymar al joven aficionado que se está haciendo pasar por él en Tinder

El astro brasileño Neymar sufrió una suplantación de indentidad en la famosa red social que prácticamente sirve para conocer a posibles parejas. Estamos hablando de Tinder.

Así es la vida de lujos y excesos de Neymar con sus amigos

Pero el delantero del PSG lejos de enfadarse, se ha tomado con mucho humor esta usurpación y decidió responderle a la persona que esté utilizando el perfil falso.

Un joven aficionado de Ney se está haciendo pasar por él en Tinder con el fin de obtener más seguidores y como le ha ocurrido al futbolista, tener muchos ligues.

El ex del Barça se hizo eco de la situación: ''Quien lo esté usando debe estar divirtiéndose bien. Desafortunadamente no es mío''. Y añadió: ''Espero que quien esté usando el Tinder con mi nombre me esté representando bien, eh''.

¿Nueva novia argentina?

Hace unos días, el brasileño tuvo un llamativo intercambio de comentarios en Twitter con la cantante argentina, Emilia Mernes, con quien ya se ha mostrado en alguna oportunidad.

Neymar intentó ligar con bella novia de jugador italiano

''Yo aquí, tu allá'', escribió en su cuenta la artista. Lo llamativo fue la réplica de Neymar: ''¿Y por qué eso?'', se preguntó, con emojis de risa. ''Vos ya sabés por qué'', contestó Mermes.

Las publicaciones acrecientan los rumores que circulan hace algunos meses sobre una posible relación entre Ney y la cantante.