Saborío, tras el escándalo con Pinto: ''Keylor nunca golpeó la mesa, no se dijo que iban a perder partidos''

El experimentado delantero Álvaro Saborío acudió muy temprano este lunes para rendir su declaración como testigo de Keylor Navas, Celso Borges y Bryan Ruiz, en la querella interpuesta en contra de dos exfederativos, quienes aseguraron en los medios que los futbolistas advirtieron con que perderían partidos en caso de que Jorge Luis Pinto continuara al frente de la Selección de Costa Rica.

La historia de amor y odio entre capitanes ticos y Pinto

Hoy fue el cuarto día de audiencia en el I Circuito Judicial de San José y la cita estaba pactada para las 8:30 AM, pero empezó con unos 20 minutos de retraso.

Saborío estuvo declarando menos de una hora y bajo juramento afirmó que sus excompañeros del combinado nacional, en la reunión con Eduardo Li y con Rodolfo Villalobos, nunca expresaron que perderían juegos si seguía Pinto como DT.

''La reunión fue el día después de que llegamos en el proyecto Gol a la par del comedor en la mañana. Se conversaron temas de la alegría del mundial y el tema Pinto. Se conversó de qué nos parecía la continuidad de él y le dimos nuestro parecer. Todos hablamos en la reunión. No se dijo que se iban a perder partidos'', manifestó el ariete de 38 años.

Y añadió: ''Nadie dijo nada de eso (perder partidos). Nadie golpeó la mesa. Navas no golpeó la mesa. Con Pinto teníamos una relación respetuosa. Le dije (a Eduardo Li) que la relación estaba dañada y que nos iba a costar seguir con ese ambiente. No me parecía lo más conveniente que siguiera Pinto''.

Su relación con el técnico colombiano

Después de declarar que con Pinto al mando era complicado continuar, Saborío reconoció que el técnico lo llamó después de esa reunión que mantuvieron en privado con Eduardo Li y Rodolfo Villalobos.

Hernán Medford arremete contra Jorge Luis Pinto

''Los jugadores pueden dar un punto de vista, pero son los dirigentes los que quitan o ponen un técnico. No me parecía lo más conveniente, cada uno dijo su punto de vista y era respetable lo que cada uno decía, no sé si a ellos les pareció bien o mal lo que yo dije'', explicó el ariete.

''Teníamos un chat y ahí se dijo si podíamos ir a una reunión. Era un chat con los capitanes, Celso, Bryan y Keylor. Pinto me llamó después de la reunión, me dijo que no esperaba eso de mi, porque estuve en la reunión hablando de él. Yo le agradecí que me invitara al mundial después de mi lesión'', apuntó.

Este escándalo en el fútbol rico surge tras una reclamo privado y acción civil presentada por los futbolistas luego de unas declaraciones brindadas por el dirigente Adrián Gutiérrez en un programa de radio donde aseguró que esos jugadores no querían continuar con Jorge Luis Pinto como seleccionador y que había escuchado decir que estaban dispuestos a perder partidos, si era necesario, para que que el cafetero se fuera.