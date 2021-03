La Jornada 10 del torneo Clausura 2021 en Honduras los días sábado 3 y domingo 4 de abril

A falta del clásico Olimpia vs. Motagua, la jornada 9 del torneo Clausura se cerró con dos vibrantes encuentros el domingo y la fecha 10 se pondrá en marcha hasta el sábado 3 de abril.

La Liga hará una pausa debido a la Fecha FIFA donde la Selección de Honduras se medirá a Bielorrusia y Grecia el 24 y 28 de marzo, respectivamente.

El parón servirá para jugar dos partidos pendientes; el miércoles 24 el Real Sociedad recibirá a UPNFM en Tocoa y el domingo 28 se medirán en Tegucigalpa.

La Liga reprogramó para el miércoles 7 de abril dos partidos más; Real Sociedad vs. Motagua en el Francisco Martínez y Platense vs. Real España en el Excélsior.

Duelo por el liderato del norte en la Fecha 10

La Fecha 10 está calendarizada para arrancar el sábado 3 de abril con cuatro partidos; a las 3:00pm Marathón vs. Platense en el Yankel Rosenthal.

Ver Tabla de Posiciones del Clausura 2021 en Honduras

A las 5:00pm UPNFM vs. Honduras Progreso en Tegucigalpa y a las 5:15pm en La Ceiba Vida vs. Real España se medirán en un choque por el primer lugar del Grupo del Centro.

El último partido del día será Motagua vs. Real de Minas a las 7 de la noche en Tegucigalpa.

La jornada se cerrará el domingo 4 de abril con el encuentro Olimpia vs. Real Sociedad a las 7:00pm.

Jornada 10

Sábado 3 de abril

3:00pm Marathón vs. Platense

5:00pm UPNFM vs. Honduras Progreso

5:15pm Vida vs. Real España

7:00pm Motagua vs. Real de Minas

Domingo 4 de abril

7:00pm Olimpia vs. Real Sociedad