DT de El Salvador: "Honduras es un rival muy fuerte, tiene jugadores muy desequilibrantes"

Follow @GustavoRocaGOL

Hugo Pérez, a quien muchos lo recuerdan con la camiseta de la Selección de Estados Unidos en el Mundial de 1994, es ahora el que dirige la Sub-23 de El Salvador. El timonel cuscatleco compareció en conferencia de prensa post empate 1-1 ante Honduras.

En la misma, el estratega reconoció el poderío que ya conocía de la selección hondureña y por eso agradeció a Dios por el empate que los deja con posibilidades matemáticas de una hipotética clasificación a la siguiente ronda.

"Tengo que felicitar a mis jugadores por el esfuerzo, empeño y garra. De ir perdiendo uno a cero, no es fácil volver y más contra un equipo como Honduras que tiene buenos jugadores, creo que tendría que decir gracias a Dios, hoy aprendimos algo, y es que los muchachos están empezando a entender que el fútbol se juega tácticamente y técnicamente pero también hay que tener corazón y garra para hacerlo y hoy la tuvieron ellos y los felicito por eso", arrancó diciendo Hugo Pérez.





"Estamos matemáticamente con la posibilidad de poder avanzar, todo va a depender de lo que hagan Honduras y Canadá y nosotros logremos ganar", razonó el técnico de la escuadra cuscatleca en rueda de prensa.



Pérez no se cansó de agradecerle a sus muchachos por el esfuerzo hecho. "Tenemos dos meses y días de estar juntos, tengo que destacar más que todo el esfuerzo y empeño de poder aprender algo nuevo, en el sentido que para jugar de la manera que queremos, se necesita tener la voluntad y el deseo. No es fácil tratar de jugar de la manera que jugamos porque se arriesga, pero los jugadores lo han entendido", acotó.



Luego añade. "A pesar de ir perdiendo no bajaron la cabeza, lucharon y gracias a Dios tuvimos el resultado que sacamos hoy".

HONDURAS Y ENRICO DUEÑAS

Hugo Pérez afirma que había visto varios videos de esta Sub-23 de Honduras que dirige Miguel Falero, sin embargo, se le dificultó analizar lo hecho ante Haití por los impasses que todos conocen.

Enrico Dueñas fue el hombre del partido para El Salvador. Generó la acción del gol del empate.

"Honduras es un rival muy fuerte, tienen jugadores muy desequilibrantes, habíamos visto algunos videos de ellos pero no supimos básicamente analizar contra Haití porque el primer tiempo la Selección de Haití ni siquiera tenía los 11 jugadores en el campo. Sabíamos que de medio campo para arriba tenían jugadores peligrosos por los extremos, los medios son habilidosos y creativos, teníamos que contrarrestar eso, nos costó, hubo situaciones que ellos aprovecharon bien en el mediocampo, nos fuimos asentando poco a poco. Para nosotros básicamente fue un partido donde Honduras o nosotros pudimos haber tenido el gane", reconocío el mundialista en 1994.



Luego habla sobre lo que les aportó Enrico Dueñas en el segundo tiempo. "Tuvimos que bajar a Enrico de diez, él tenía más espacios bajando y metimos un centrodelantero y un lateral derecho y eso nos ayudó a tener más la pelota porque Enrico nos da más pausa y creatividad en el mediocampo, eso generó que tuviéramos más llegada. Tácticamente eso fue lo que ajustamos, bajar a Enrico y poner al delantero que anotó el gol y eso nos ayudó".