Matías Rotondi cuenta su historia y habla de su amistad con grandes jugadores: "El fútbol me dio un cachetazo"

Los golpes de la vida te marcan muy adentro, pero mientras haya vida, hay tiempo para recomponer en el camino haciendo lo que más te gusta, y esa es la historia de Eduardo Matías Rotondi, el delantero argentino del Honduras Progreso que a finales del 2010 era una de las promesas del fútbol argentino. Su carrera iba en alza. Disputó mundiales juveniles y era dirigido por un campeón del mundo como el "Tata" Brown.

Jugaba con Argentinos Juniors, cuya cantera por la que desfilaron jugadores como Diego Maradona, Riquelme y Esteban Cambiasso, por mencionar algunos, y se proclamó campeón en esa institución siendo entrenado por otro gran técnico como Claudio Borghi, es decir, su carrera iba bien encarrilada, sin embargo, como él mismo reconoce, la juventud le jugó una mala pasada y se quedó en el limbo.

En una entretenida plática pregunta y respuesta con Diario DIEZ, Matías Rotondi, que actualmente es uno de los futbolistas extranjeros más rentables de la Liga Nacional de Honduras, repasó su carrera y habló sobre sus errores cometidos, además, reconoce que su carrera de cierto modo se estancó, ya que ve a sus compañeros de selección triunfar en Europa.

Matías Rotondi se coronó campeón con el Argentinos Juniors en 2010, último título liguero de este club en Argentina.

"Arranqué a los 12 años en Argentinos Juniors, un club que siempre se caracterizó por sacar buenos jugadores como Maradona, Riquelme, Sorín, Cambiasso, entre otros. Hice todas las inferiores hasta llegar al plantel de primera, en 2010 salimos campeones con Claudio Borghi, yo tenía apenas 16 años y me tocó ir al banco en varios partidos, después debuté en 2012 en Temperley en tercera, ahora están en primera. De ahí tuve un recorrido por el torneo del interior unos cuatro años en esa categoría y después el primer paso hacia fuera fue en 2018 en República Dominicana, luego me fui al Ourense de Ecuador, regresé a Dominicana a jugar con el Cibao en 2020 y ahora estoy aquí en el Honduras Progreso", fueron sus palabras de presentación.

LA ENTREVISTA A MATÍAS ROTONDI:

Antes que todo, aclaranos algo ¿Fuiste campeón con Argentinos Juniors?

Claro, tengo la medalla, estuve en el banco un partido antes de salir campeón, viví muy adentro lo que fue ese campeonato, un equipo chico que se conformó muy bien con Borghi, era un equipo humilde conformado con buenos jugadores, fui campeón por más que no haya tenido minutos en el campeonato.



Te vemos moverte por todo el eje de ataque, a veces de delantero, pero ¿cuál es tu posición dentro del campo?

En realidad siempre me destaqué jugando arriba, más como un media punta, con un nueve de área, sos más libre adelante, no soy el típico nueve que está abajo del área, me tiraban más por la banda, de extremo, pero si me preguntas, a mí me gusta jugar arriba, suelto, como un mediapuinta.





¿Cómo vives tus días en la Liga de Honduras?

La verdad que feliz, muy contento con este fútbol, me gusta mucho el nivel, la competencia que hay en esta liga, hay grandes equipos, jugadores, lo estoy disfrutando, es bueno que hayamos cambiado la cara de este Honduras Progreso que venía de campeonatos muy malos. La gente en la ciudad nos dice que ahora sí le da gustao ver jugar al equipo, que se nota que hubo un cambio, eso nos alegra porque quiere decir que estamos haciendo bien las cosas.



¿Qué te ha parecido el fútbol hondureño?

Muy bueno, me parece que es muy duro físicamente, es un fútbol de mucho roce, áspero, pero vengo de un futbol más o menos parecido, la liga de República Dominicana es muy física, veo que hay mucho nivel, hay varios equipos que juegan bien al fútbol, la liga es de muy buen nivel.



¿Pegan los defensas hondureños?

Claro (risas)... Como buenos centrales siempre se tienen que hacer sentir, pero en lo general me están tratando bien, yo tampoco soy un jugadr mala leche que por ahí siempre buscan sacar ventaja con eso, buscando al defensa, no me están maltratando tanto por ahora (risas).



¿Cómo prepararse mentalmente para afrontar un desafío donde la premisa es salvarse del descenso?

Claramente lo tenía contemplado apenas me hablan de venir acá, la verdad que me quise jugar este desafío sobre todo para venir a probar en esta liga, para cambiar de liga que no tenía fecha de inicio, que si bien estaba cómodo y demás, me gustan estas aventuras y el cuerpo técnico que se comunicó conmigo, la idea de ellos nunca fue estar pensando en el descenso, tenían claro que íbamos a salir de esa mala situación y que eso no iba a pesar. Se nos quedaron muchos puntos en el camino que hoy en día, para mí tendríamos que estar en otra posición en la tabla. Estamos respondiendo y levantamos un poco al equipo en cuanto a los puntos.



Bueno, y estás respondiendo con goles. Ya llevas cuatro goles.

Eso llega en consencuencia porque obviamente tenemos a Rafa Agámez que es el otro delantero y estuvo ausente por la roja que le sacaron y me tocó asumir el papel en ataque, contento con los goles, no hay nada que me haga más feliz, pero siempre sea para ayudar al equipo, eso me va mejor, tuve la oportunidad de haber marcado un gol más, estoy contento con el rendimiento del equipo. Todavía quedan partidos y a ver hasta dónde podemos llegar.

Matías Rotondi es el actual goleador del Honduras Progreso. Ha anotado cuatro goles.



¿Cómo se da tu llegada al Honduras Progreso?

Por medio de un intermediario que conocía al profesor Araújo, él pidió referencias a unn excompañero mío y así se da mi llegada al Honduras Progreso. El profesor le pidió referencias a dos o tres compañeros míos y desde ahí eligió mi fichaje. Yo pedí referencias del club también, tuve un compañero que jugó aquí, Óscar Móvil, y le pregunté sobre el fútbol hondureño y me dio algunos tips, me dijo cómo era la liga, el país, Esteban Espíndola también me dio detalles de lo que es la liga.



¿Espíndola qué te dijo?

Un poco de lo mismo, que era un fútbol muy duro, físico, más que nada, lo mismo que comenté, un poquito de eso me comentó.



¿Preponderó lo económico o lo futbolístico para que te decidieras por la Liga Nacional?

No, para nada... el tema futbolístico, porque lo económico, estaba mucho más cómodo donde estaba para serte sincero pero, como decía, la liga todavía no tenía fecha de inicio, todavía no han arrancado la liga y pues mi idea fue estar en actividad cuanto antes y el tema económico lo resentí un poco, pero apostar el día de mañana a una liga mejor o un equipo más grande, o si me toca quedarme aquí, poder mejorar en esa parte.



¿Qué te ha sorprendido de la Liga de Honduras?

Me sorprendió bastante los jugadores que hay, hay futbolistas de renombre, la calidad que tienen, eso me sorprendió bastante de esta liga. Nosotros tenemos a Jairo Puerto, José Mendoza, Marcelo Canales, que son grandes jugadores y de mucha experiencia, después me llamó mucho la atención (Walter) Martínez, el juagdor del Motagua, Real España también tiene grandes jugadores, Olimpia tiene varios futbolistas de renombre.



¿Con qué compatriotas tuyos de Liga te comunicas?

El otro día en el partido ante el Real España hablé un poco con Ramiro Rocca, y Franco Flores, que fue compañero mío en Argentinos Juniors, quedamos pendiente de vernos uno de estos días, también tengo comunicación con Juan Pablop Domínguez, portero del Real Sociedad que fue mi compañero en el Cibao. Con Breyner Bonilla, colombiano del Real Sociedad también, fuimos compañeros en Ecuador.



¿Qué no te ha gustado de la Liga Nacional?

Lo malo son los terrenos de juego, hay varios canchas que están en buenas condiciones, lo sufrimos nosotros porque al juego que tenemos nosotros nos perjudica, sobre todo jugar de local, porque no está bueno, eso es lo malo.

Matías Rotondi jugó en el fútbol de República Dominicana con el Cibao FC.



¿Con respecto a las canchas de República Dominicana?

La cancha del club en el que estaba era sintética, así que el piso estaba bien, por lo general los estadios los habían mejorado muchísimo, casi todos tienen buenas canchas. Probablemente sí saquen ventaja las canchas de allá a las de aquí pero es una liga muy nueva, tiene cinco o seis años, a nivel piso saca diferencia, pero a nivel estadio no, aquí hay bonitos estadios, lo único a mejorar es el piso.



Pregunta obligada. ¿Las baleadas qué tal, ya las probaste?

Sí, ya las probé y me decía José Mendoza, que fue quien nos llevó que a los extranjeros que había llevado a comer baleadas no le gustaban mucho, a mí y a José Barreto somos fanáticos de las baleadas.



¿Qué extrañas de Argentina?

Sinceramente el asado y la familia, son las cosas que más extraño, el tema de la carne... si bien acá hay buena carne, creo que un asado argentino es lo que más extraño en este momento.



Eugenio Klein, futbolista argentino que vino a Motagua hace unos años dijo que la carne que se vendía aquí era puro cartón.

Nooo, no, quédate tranquilo que no, a mí me sorprendió, porque sinceramente en Dominicana sí era un cartón la carne, era muy mala, acá la carne que he probado no me parece mala, al contrario, le doy el visto bueno en ese sentido.

Matías Rotondi fue parte de la Selección de Argentina en el Mundial Sub-17 de Nigeria.



SU PASO CON LA SELECCIÓN DE ARGENTINA

Tu etapa en las selecciones juveniles ¿cómo las resumís?

Tuve de técnico un campeón del mundo como el "Tata" Brown, el "Vasco" Olarticoechea estaba de técnico, fue sin duda lo mejor que me pudo haber pasado, vestir la camiseta de mi selección, es lo que cada jugador desea, en ese momento era muhco más inmaduro, la juventud te hace que no se disfrute tanto como tal vez si fuera más maduro, estando en esta edad lo hubiese disfrutado mucho más. tuve experiencias increíbles, tuve un partido aquí en Honduras, hice gira por muchos países que eso te deja muchas cosas increíbles, visitar otras culturas, tuvimos de viaje un Mundial de Nigeria, te hace ver otra realidad también de lo que es el mundo y tanta pobreza, de un extremo al otro porque tuvimos una etapa de preparación en Alemania que es otro mundo, pudimos apreciar esos contrastes de la humanidad y eso te hace abrir un poco la cabeza, pero en cuanto a nivel fútbol y lo que se vive, fueron los mejores momentos de mi vida.



¿Recuerdas el partido cuando te enfrentaste a Honduras en el Mundial Sub 17 del 2009?

No me acuerdo si quedamos 2-1 o 1-0, me acuerdo que ingresé en el segundo tiempo y llovía de forma bárbara. De jugadores sinceramente no recuerdo, soy medio malo para los nombres.



¿Esteban Espíndola era el capitán de esa selección?

Sí, Espíndola era el capitán. Sé que es muy conocido aquí en Honduras y que dejó una huella por el país pero bueno, esa selección tenía grandes jugadores como Tagliaffico que ahora está en el Ajax, es parte de la selección mayor, Araújo que está en España, Emiliano Martínez que ahora está en Premier League, tuvimos una buena camada de jugadores que hoy en día están muchos en Europa, fue bueno compartir con esta clase de jugadores.