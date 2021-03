Gignac sorprende: "México me ofrece una calidad de vida que no puedo tener en Francia"

El delantero francés, André-Pierre Gignac de los Tigres lleva casi seis años jugando en México, un país que lo ha recibido como uno de los mejores jugadores que ha llegado a la Liga MX.

Te puede interesar: Con cuatro figuras de peso: Revelan la imponente lista de salidas que tiene Laporta en Barcelona



Ahora, el galo ha sorprendido con unas declaraciones para el diario RMC donde asegura que en el país azteca tiene una mejor calidad de vida que en su territorio de origen.





"Pedí la ciudadanía mexicana, pero todavía no tengo los papeles, los estoy esperando. Quiero ser igual que mis hijos, tienen la doble nacionalidad, son franco-mexicanos. Podría quedarme a vivir en México, aquí es una calidad de vida que no puedo tener en Francia", dijo el atacante.



Gignac recién renovó contrato con los Tigres por los próximos tres años y su plan es retirarse en el club para luego convertirse en entrenador del equipo felino.

LEER MÁS: Liga española: Los futbolistas más caros de cada equipo, Messi ya no es el más valioso de Barcelona



"El plan es quedarme en Tigres después de retirarme e ir subiendo escalones en el club, ir paso a paso", aseguró el francés.



Gignac fue consultado ¿por qué no se retira en el Marsella? equipo que lo vio triunfar en su país de origen, un argentino se lo impediría fue su respuesta.

MÁS: Pedri en España: Los cracks que lo felicitaron por su llamado, la 'culpa' de Koeman y la conexión con Messi



"No, como jugador es imposible. Lo digo con toda sinceridad, no me necesitan. Juega Darío Benedetto. Me gusta. Tiene un pie derecho excepcional, un pie izquierdo excepcional. Dispara desde la distancia. El problema es que llegó en un momento en que Marsella está en una pendiente descendente", cerró.