Independiente vence al Brasilia y se apodera del segundo puesto del Grupo E en la Liga de Ascenso

La actividad de la Liga de Ascenso reanudó sus acciones con dos partidos, ambos en la zona norte y correspondientes al grupo E.

El primer duelo de esta jornada se disputó en Río Lindo, donde el Brasilia le hizo los honores al Independiente, donde las panteras negras se impusieron por la mínima diferencia.

El único tanto de los de Siguatepeque lo convirtió Alex Martínez, quien en una jugada conjunta con el portero, donde el balón impactó su cuerpo e ingresó al marco.

Con este resultado, las panteras alcanzan los 11 puntos y le siguen los pasos al Lone FC, quien lidera el grupo E con 13 unidades.

Siempre por el mismo grupo E, El Parrillas One recibió al Atlético Choloma en el estadio Morazán, donde no pudieron pasar del empate 0-0.

Los maquileros no pudieron aprovechar la ventaja numérica de dos hombres más en el partido. Con este resultado, los de Choloma se quedan terceros con 10 puntos y Parrillas con 9.

LA JORNADA POR DISPUTAR EL FIN DE SEMANA

Grupo A

Santa Rosa vs Victoria

Bucanero vs Tela FC

Grupo B

Sabá FC vs Social Sol

Boca Júniors vs Yoro FC

Grupo C

Esperanzano vs Azacualpa

Real Juventud vs San Juan

Grupo D

CA Pinares vs Olimpia Occidental

Lepaera vs Deporte Savio

Grupo F

Olancho FC vs Gimnástico

Juticalpa vs Estrella Roja

Grupo G

Cedritos FC vs CD Inter

Broncos vs Génesis