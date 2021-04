Fabián Coito felicita a la Sub-23, ya planifica el futuro de ambas selecciones y los posibles refuerzos para Tokio

El proceso de Fabián Coito está dando frutos, pues Honduras logró el objetivo de clasificar de nueva cuenta a unos Juegos Olímpicos el domingo tras vencer 2-1 a Estados Unidos en Guadalajara, donde la mini ‘H’ está siendo dirigida por Miguel Falero, segunda mano en la selección mayor.



Tras conseguir el boleto a Tokio 2021, Coito concedió una plática efímera en HRN, donde declaró sus sensaciones tras el aguerrido triunfo, exponiendo las claves de la Selección para lograr la hazaña y lo que se vendrá para Honduras con la venida de la máxima competición de la categoría Sub-23 en agosto.







Sensaciones



Qué alegría por estos chiquitines (los jugadores), por el cuerpo técnico que estuvo creciendo, trabajando firme con ellos y por el fútbol de Honduras y sus jóvenes, que esto sirva para creer una vez más en el jugador local y darle herramientas para que puedan competir de igual a igual porque indudablemente sí hay futbolistas. Debemos ayudarles a crecer y acompañarlos, lo conseguido es una hazaña al lograr este tipo de triunfos y competir contra estas selecciones. Me alegro mucho realmente.



Las claves del triunfo ante Estados Unidos



Las claves fueron el orden, la capacidad para conllevar momentos de adversidad y aprovechar los instintantes donde pudimos convertir, tener ese convencimiento de cuál era el objetivo y el sueño que se podía transformar en realidad lo cual todos estos muchachos tenían desde que eran niños. Vi el partido en una forma más emocional que como entrenador. Creo que el equipo tiene un perfil que no lo abandonó en ningún momento del torneo al margen de lo que pudieron decir del equipo y sus resultados. Un compañerismo, solidaridad y la expresión colectiva definida junto a una estructura, es un gran mérito de Miguel y de todos los que estuvieron al frente de este equipo en Guadalajara. Todos pensaron que Estados Unidos iba a estar en los Juegos Olímpicos, pero tenemos muy claro que no hay nada dicho antes de iniciar los partidos y en eso nos preparamos. La historia y estadísticas son solamente información, la realidad se da al momento de jugar.



Sobre Juan Carlos Obregón



El mérito de llamarlo no es mío, cuando hacemos algo lo hacemos todos en equipo y buscamos futbolistas que puedan fortalecer cualquier selección ya sea mayor o juvenil. Juan Carlos era una de las opciones que existía y recurrimos a él, Miguel decidió contar con su persona en el torneo y ayer hizo un gol muy importante que fue el primero, el cual muchas veces es el más difícil y respondió. Obregón formó parte de un grupo que logró cosas importantes y que todos tienen su parte de responsabilidad, no se puede asignar a alguien exclusivamente la culpa de la derrota o que fue gracias a ellos la victoria. Esto es un trabajo de jugadores que no solamente tienen condiciones, sino que también poseen carácter y objetivos. Esto es un escalón enorme para ellos en sus carreras profesionales y también para el fútbol nacional que va para adelante.





Opinión del preolímpico



Sinceramente no he visto los partidos anteriores, solo el resumen cuando terminaron. No puedo opinar, solo puedo decir que lo conseguido es un motivo de alegría y orgullo, sobre todo por los jugadores que viajaron con un sueño y fueron capaces de lograrlo.



Tokio y sus refuerzos



Nosotros ya tenemos una planificación armada y presentada, por lo que ya todos saben cuál es nuestro proyecto y el plan para armar una buena representación en torneo tan lindo como son los Juegos Olímpicos esta vez en Tokio. Tenemos que ver con Miguel cuál es criterio y la intención para reforzar y darle experiencia a unos jugadores mayores que sean elegibles para la Selección Nacional. Hay muchas cosas a considerar, pero hoy todavía es muy pronto y es momento de disfrutar, luego cuando termine el preolímpico comenzaremos a planificar lo que hay por delante.