Oficial: Así se jugará la jornada 10 de la Liga Nacional de Honduras en plena Semana Santa

Tras el parón por la jornada FIFA y después de disfrutar el torneo Preolímpico Sub-23 en México, el torneo Clausura 2021 de la Liga Nacional vuelve su actividad en la Semana Santa y ya está la programación oficial para la jornada 10 de este campeonato que se pone más emocionante con el tema del descenso y el liderato en el grupo A y B.

La Liga ha confirmado este lunes que el partido entre UPNFM y Honduras Progreso, pactado inicialmente para el sábado 3 de abril, se ha adelantado y se realizará este miércoles 31 de marzo en el estadio Nacional de Tegucigalpa a las 7:00 PM.

El resto de la actividad se desarrollará el sábado 6 de abril ya que Olimpia, debido a su compromiso contra el América el 7 de abril, adelantó para el sábado su encuentro contra Real Sociedad a las 7 de la noche en el estadio Nacional, mismo escenario que tres horas antes verán acción Motagua y Real de Minas (4:00 PM).

La Ceiba también tendrá fútbol con el Vida y Real España, ambos con 12 puntos, se pelearán el liderato en el Grupo B, el choque se programó para las 5:00 de la tarde.

San Pedro Sula tampoco se queda sin deporte ya que Marathón recibirá al Platense el sábado a las 3:00 PM buscando venganza tras la goleada de la primera vuelta, los verdolagas tendrán actividad en la Liga Campeones de Concacaf el martes 6 de abril ante Portland Timber (4:00 PM) en el estadio Olímpico.

PROGRAMACIÓN DE LA JORNADA 10

MIÉRCOLES 31 DE MARZO

UPNFM vs Honduras Progreso (4:00 PM)

SÁBADO 3 DE ABRIL

Marathón vs Platense (3:00 PM)

Motagua vs Real de Minas (4:00 PM)

Vida vs Real España (5:00 PM)

Olimpia vs Real Sociedad (7:00 PM)

JUEGOS REPOGRAMADOS

MIÉRCOLES 7 DE ABRIL



5:00 PM Platense vs Real España (Jornada 2)

3:00 PM: Real Sociedad vs Motagua (Jornada 8)