Tabla del descenso: Honduras Progreso casi salvado; Real de Minas y Real Sociedad con la soga al cuello

El triunfo del Honduras Progreso 2-0 sobre UPNFM, prácticamente le salvó la categoría; apenas le quedan cuatro partidos por disputar que son 12 puntos y ya le sacó 11 al Real Sociedad que es último de la tabla.

Los progreseños tienen la ventaja que en las últimas jornadas tendrán duelos directos y solo dos choques ante los granes: visitan a Motagua y reciben al Olimpia en las fechas 11 y 12 respectivamente.

En el caso del Real de Minas, la situación es más dura, tendrá que enfrentar a Real España, Motagua y Marathón, tres huesos duros, además el choque directo contra Honduras Progreso y recibir al Vida, uno de los que busca clasificar a liguilla.

Así marchan las tabas del torneo Clausura que se reanudará este fin de semana.

Para Real Sociedad, sotanero de la tabla pero con nuevo entrenador, las finales que disputará serán a muerte, solo son dos puntos que los separan del Real de Minas y aquí podría ser una carta a favor del Honduras Progreso, pues enfrentará a los cuatro grandes que buscan asegurar semifinales.

Los de Tocoa tienen un juego reprogramado ante Motagua, rival que es letal, luego visitan Cortés ante un Platense aguerrido; seguidamente van al Nacional contra Olimpia y en las últimas fechas juegan contra Marathón, Honduras Progreso y Real España en casa.

Así marcha la tabla general donde los tres clubes que están en la pelea por no descender.

Hay que recordar que en el caso que haya dos o tres equipos empatados en puntos, se jugarán partidos extras de desempate, esto podría suceder como ya pasó hace dos años cuando Real de Minas, Honduras Progreso y Juticalpa pelearon la permanencia enviando a segunda a los olanchanos.

CALENDARIO DE CLUBES

HONDURAS PROGRESO

Motagua vs Honduras

Honduras vs Olimpia

Real Sociedad vs Honduras

Honduras vs Real de Minas

REAL DE MINAS

Real de Minas vs Real España

Motagua vs Real de Minas

Real de Minas vs Vida

Marathón vs Real de Minas

Honduras vs Real de Minas

REAL SOCIEDAD

*Real Sociedad vs Motagua

Platense vs Real Sociedad

Olimpia vs Real Sociedad

Real Sociedad vs Marathón

Real Sociedad vs Honduras

Real España vs Real Sociedad