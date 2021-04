Edwin Rodríguez se confiesa: sus orígenes, su nuevo apodo, momento del gol y sus mejores amigos

Dotado de técnica, movilidad, visión de campo y dominio de los dos perfiles, Edwin Rodríguez, el volante del Olimpia y la Selección de Honduras que se convirtió en el motor de la Sub-23 en los Preolímpicos de Guadalajara.

Oriundo de tierra adentro, Quimistán, Santa Bárbara, pero un sueño grande por conquistar un sueño de jugar al fútbol, el pequeño y talentoso juvenil fue reclutado por el Olimpia.



Hijo de árbitro y una maestra, Edwin Edilberto Rodríguez y Reyna Suyapa Castillo, quienes fueron pilar fundamental para que su talento se lograra tener sus frutos.



La distancia nunca fue un obstáculo para Rodríguez, quien tenía que viajar de Quimistán a San Pedro Sula, donde comenzó sus primeros pasos en las reservas de Marathón, luego fue "reclutado" a Tegucigalpa por Óscar "Cocli" Salgado.



"Fue él quien fue a San Pedro Sula a verme, yo de ahí salí y luego me llevó a las reservas del equipo a Tegucigalpa. Desde ahí empezamos a trabajar unos cuatro a cinco años y después al primer equipo", contó.



Luego de un debut con Carlos Restrepo, seguir el camino con Nahún Espinoza, Manolo Keosseian y ahora con Pedro Troglio, han llevado al volante a convertirse en un futbolista bien formado y figura de la Sub-23.



Tras asegurar el boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio, Edwin Rodríguez se convirtió en uno de los futbolistas más destacados del torneo y se muestra feliz por este logro.



"Contento por haber logrado el objetivo principal que era clasificar y nos con esa espina de no haber ganado esa final, pero creo que en general hicimos un buen papel".



Seguidor y admirador de Andrés Iniesta y Ramón Núñez, este volante de Honduras nos anotó un gran gol en la final ante México, mismo que puso a soñar con el título del Preolímpico.



"Gracias a Dios me salió un buen gol, lastimosamente no se pudo ganar el partido, pero fue muy bonito y lo celebramos con todo en el grupo. "Esa jugada del gol fue un rechace de ellos, le quedó el rebote a Alejandro, él me la pasó a mí y ahí no pensé en pegarle y meter el gol".





Desde el punto de vista de Rodríguez, en este torneo hay varios puntos a destacar. "La determinación y evolución que tuvimos, al principio nos costó en los primeros dos partido. Me voy con el sacrificio, el trabajo, ya que nunca se dejó de intentar jugar bien con la pelota, le metimos calidad al juego".



Tras finalizar este torneo Preolímpico, el volante del Olimpia aprovechó para hacer un análisis y valoración de lo que fue el mejor rival que enfrentaron.



"El partido contra Canadá fue uno de los más completos que hicimos, solo nos llegaron en la jugada del gol y nosotros dominamos el partido con la pelota, pero con México se siente eso picante porque es un rival al que siempre se le quiere ganar y era una final".



Y asegura que: "En lo papeles estaba el calendario para que México y Estados Unidos se enfrentaran en la final, no querían que se midieran en semifinales, pero eso a nosotros eso nos motivó y que nos dieran como eliminados. Es bonito callar bocas dentro de la cancha y gracias a Dios el grupo se metió".



Según Edwin Rodríguez, la confianza fue clave al final para alcanzar los resultados. "Contra México empezamos un poco tímidos y nos costó en el primer tiempo agarrar la pelota, ya en el segundo fue con mayor confianza y movilidad. Ahí pusimos en aprietos al equipo mexicano".



Después de sus primeros pasos y ganarse a pulso la titularidad en el Olimpia y la Selección Sub-23, Edwin Rodríguez lo han apodado como el "mago".



"El "Mago" solo a un jugador de Honduras se lo había escuchado y era a Wilson (Palacios), yo lo tomo con mucha tranquilidad porque yo solo trabajo cada día para hacer las cosas mejor".



El formar parte del Olimpia en todo este tiempo le hace tener una gran amistad con compañeros en la Sub-23. "Con la mayoría tengo una buena relación, pero más con los que hemos venido desde abajo de las reservas: Alejandro (Reyes), (Alex) Barrios, (José Mario) Pinto y otros, pero con todos tengo una buena relación".