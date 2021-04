Edwin Rodríguez sobre las posibles ofertas de Europa: "Espero que sea algo concreto y no que se rumore mucho"

Edwin Rodríguez fue uno de los jugadores de la Sub-23 de Honduras que brilló con su talento en los Preolímpicos de Guadalajara y fue considerado en el 11 ideal del torneo.

Tras lograr el boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio, el volante del Olimpia ha sido mencionado por medios internacionales como uno de los posibles MVP para dar el salto a Europa en un futuro próximo.

"Así es la gente, cuando hacemos las cosas bien te van a felicitar, pero cuando no salen, son pocas las personas que están ahí para levantarte. Esto lo tomo con humildad y me motiva porque una de mis metas es poder salir al extranjero", indica el jugador.

Rodríguez no pierde los pies sobre la tierra y es claro que el buen momento que pasa a su corta edad no es para desesperarse y esto lo toma con mucha tranquilidad.

"Eso depende de cada quien, yo lo tomo con humildad. A mí me motiva cuando la gente habla bien porque lo que yo quiero no solo es que hablen bien, yo quiero seguir mi sueño y aportando cosas buenas para Honduras y Olimpia. Espero que las cosas se me den".

Como en todos los torneos internacionales, la presencia de contratistas u observadores de talentos no pueden faltar y en los Preolímpicos de Guadalajara fue así, pero Edwin Rodríguez considera que este tema lo ha sabido manejar.

"No, la verdad que todo lo hemos manejado con calma, sabíamos que si hacíamos las cosas bien iba a suceder, pero todo con calma y si se me da la oportunidad en el futuro, espero que sea algo concreto y no que se rumore mucho, ya que eso suele suceder que se rumora y las cosas nunca salen".

Más allá de ilusionarse por una posible oferta de Europa, el joven futbolistas del Olimpia no quiere perder la paz y espera que su representante le de la noticia cuando la posibilidad de fichar por un club sea real.

"Espero que cuando me lo diga sea algo concreto, no me gustaría que me estén ilusionando".

Pero no niega que ese es uno de sus sueños, el poder dar el salto a las mejores ligas. "Es el sueño de cada jugador que está en el país de poder salir al extranjero y poder ir a esa ligas que son importantes, pero hasta que esté algo concreto voy a mencionar eso".

Para este juvenil no ha sido fácil, pues se tuvo que perder un mundial Sub-20 por lesión, superó el Covid-19 para estar el Guadalajara y ahora le espera Tokio.

"Me recordó todo lo que me había perdido con la selección y esto ha sido uno de las cosas más importantes que he logrado".