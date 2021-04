Representante de Kervin Arriaga: "Hemos hablado con varios; con sus condiciones puede jugar en cualquier parte del mundo"

El centrocampista hondureño Kervin Arriaga puso nombre en la lista de candidatos a ser fichados por equipos extranjeros tras su destacada actuación en el Preolímpico de Concacaf 2021 logrando la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Ahora con 23 años, el futuro del contención que se dio a conocer en el Platense FC y recientemente fichado por el Marathón, estaría en clubes de España, Estados Unidos o México.

DIEZ contactó a su representante, Edgardo Simovic, y nos explicó que "ya días hemos venido trabajando y no necesariamente por el Preolímpico, sino desde hace días, lo que pasa que la situación a nivel mundial está complicada como para comprar y vender jugadores, pero en este torneo lo han visto y esperamos en Dios que caiga una propuesta interesante".

Sobre las ofertas concretas sobre la mesa dejó en claro que se trató de un equipo uruguayo (Club Atlético Rentistas).

"La única que hubo y se descartó fue de Uruguay, era un equipo que iba a jugar Copa Libertadores; lo demás hemos estado en plática con varios clubes y han preguntado, pero estamos esperando la mejor opción para él y su familia. Mucha gente habla, piden autorizaciones, pero queremos algo en papel, una oferta concreta. La de Uruguay no fue valorada porque era baja, queremos conseguirle lo mejor a él y su familia; también a Marathón".

¿Girona y Las Palmas es una realidad?

Recientemente, trascendió que Kervin Arriaga estaría en la mira de Las Palmas y Girona, equipos de la Segunda División de España, ante ello Simovic no descartó el acercamiento para conocer del estatus de su representado, sin embargo, dejó en manifiesto que no tienen ofertas concretas.

"Me reservo el nombre para no crear expectativas, hasta que no tenga algo concreto, no tenemos nada; son por arriba, nombres que tiran, hemos hablando con varios. Con las condiciones y características que tiene Kervin pienso que jugaría en cualquier parte del mundo. España sería una catapulta grande para él, como lo sería México o cualquier otra parte de Europa", soltó.

¿Cuánto pedirá Marathón por Kervin Arriaga?

Le consultamos a Edgardo Simovic si Marathón le había puesto precio de venta a Kervin Arriaga por una posible transacción, ante ello dijo que "no se la ha puesto precio, pero se están escuchando ofertas. Lo que desea Marathón es poder sacar un buen crédito y que el jugador vaya a un lugar donde esté feliz y que pueda crecer"

"Será difícil vender, no solo Kervin, sino cualquier otro jugador de la Sub-23. La mayoría de los clubes optan por una opción a préstamo con cláusula de compra, pero si hay una oferta de venta una y es buena para todos, sería espectacular", concluyó.