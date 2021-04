Presidente del Rentista sobre Kervin Arriaga: "A Marathón no le satisfizo nuestra oferta"

Kervin Arriaga junto a Wesly Decas y Cristopher Meléndez.

"Eso lo hablamos hace 15 días, no hemos avanzado en eso, quedó como en el frízer. El interés fue real, estuvimos en conversación antes de su participación en el Preolímpico por medio de un intermediario, pero no prosperó en principio", dijo Nicolás López en primera instancia.

-¿Por qué se cayó?-, le consultamos: "Es un tema económico, Uruguay es un país de pocos recursos y lo que tenemos es una vitrina importante del fútbol uruguayo para disputar Copa Libertadores, en eso poníamos más ímpetu, para que el jugador pudiese venir, jugar un año y pegar un salto importante".

DIEZ conoció que el conjunto sampedrano tenía valorado (antes del Preolímpico) a Kervin Arriaga entre 400 mil y 600 mil dólares) a precio de venta, pero el Rentista buscaba su préstamo con opción a compra.





"Ese número no lo tengo, yo lo negocié antes del Preolímpico y lo que me pidieron a mí fue menor a eso, pero no llegamos a hablar de números finales porque estaba muy lejos de lo que pretendíamos nosotros. No hablo de cifras, son datos personales, me gusta hablar de eso. Para nuestras posibilidades (lo que pedía Marathón) nos excedía, pero por ahora está caído", manifestó.

Finalmente, dejó en claro que para él y su equipo optaron por la retirada en favor del futbolista de 23 años.

"Ya pasamos nuestras posibilidades; a ellos no les satisfizo la oferta nuestras, así que ya no tenemos ninguna posibilidad. Kervin Arriaga es un buen jugador, por su crecimiento en el fútbol uruguayo, creíamos que era buen mercado para él en Copa Libertadores", cerró.

El Club Atlético Rentistas es un equipo de fútbol uruguayo de la ciudad de Montevideo, fundado el 26 de marzo de 1933. Este año disputará está clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores. El sorteo se llevará a cabo el próximo 9 de abril.