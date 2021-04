Troglio sobre el partido ante el América: ''Enfrentaremos a una potencia, pero llegamos bien y me gusta''

Luego de que Olimpia derrotara este sábado a la Real Sociedad y se distanciara de Motagua en el Grupo B, Pedro Troglió valoró el resultado de su equipo, salió al paso de las críticas por el partido que solitaron suspender frente a las águilas a mediados de marzo y habló del esperado duelo contra el América de México el próximo miércoles a las 8:00 PM.

Triunfo ante Real Sociedad

''No merecimos estar tan corto en el resultado, tuvimos para estar 3-0, erramos muchos goles y eso hay que concretarlos, y cuando dejas un partido abierto puedes tener problemas, pero en general, hice cambios para hacer descansar gente y al 'Patón' tenía ganas de sacarlo antes ya que Deybi no jugará el miércoles''.

Sensaciones

''Hubo mucha triangulación, se jugó bien, creo que en el 2-1 es que tuvimos una merma, pero es una pena que no pudimos concretar más situaciones. El equipo se pudo acomodar, tuvo puntos muy altos, ahora ya tengo un plantel para un mes y medio muy importante''.

Aprovecharon el parón tras una seguidía de partidos

''Pudimos trabajar con los jugadores que no estaban a punto, recuperamos a los lesionados como Ever Alvarado y Eddie Hernández que vuelven ya que ellos estuvieron tocados, por suerte los recuperamos a todos de cara a un mes donde estaremos jugando cada tres días. Fuimos el único equipo que no había parado junto a Marathón, nos vino bien el descanso''.

Partido contra el América por la Champions de Concacaf

''Enfrentaremos a una potencia, pero el fútbol hay que jugarlo y es lindo disputar estos encuentros, no tendremos a Deybi Flores, pero tendré otro jugador que tal vez no sea del mismo corte, pero seremos verticales y jugando rápidos en bloque. Lógicamente hay que tener en cuenta la gerarquia del rival. Ojalá que todo salga como lo soñamos''.

¿Cómo llega Olimpia para enfrentar al América?

''El equipo está teniendo un desgaste que lo está resistiendo. Hicimos una pretemporada larga en agosto para llegar a mayo. A mí me llegaron seis jugadores que venían de hacer un viaje de 48 horas y otros que vienen de disputar un juego de 120 minutos, pero el equipo llega bien y me gusta''.

Críticas por suspender el clásico ante Motagua

“Me río cuando escucho un periodista que dice que nos corrimos por jugar el clásico ante Motagua, yo jugué la final de una Copa del Mundo, pero la decisión fue mía, teníamos tres jugadores desgarrados y seis jugadores citados a la Selección. Yo fui seleccionado y sabía que la mente está en otro lado. Fue una locura poner un clásico tres días antes de hacer un viaje largo en Selección nacional. Ya se miraba ante Lobos que los jugadores estaban en otro lado y miré cuatro o cinco periodistas prestigiosos hablando y me reía. Yo solo tengo 25 jugadores y tres equipos. Aclaro esto porque tenía 10 u 11 jugadores fuera para jugar el clásico''.







La sede de Olimpia para entrenar en mejores condiciones

''Ya pronto tendremos el predio del club para tener una cancha bárbara para entrenar bien, pero es lógico que hay distancias con el América, que tiene máquinas para recuperar jugadores, cámaras hiperbáricas, pero esto es fútbol, es lógico y se puede equiparar. Yo tengo jugadores de jerarquía que lo demostraron en la Champions anterior. Tengo jugadores para competir''.

Mejorar los terrenos de juego en Honduras

''Como dijo Fabián Coito cuando vino y lo repito, no veo bien las canchas y algunos clubes te esperan para jugar y ganarte, pero no es bueno porque los chicos que juegan en cancha sintética se dañan los cartílagos. En organización, el campeonato está muy bueno porque ya sé contra quién jugaré hasta el final, pero lo de los terrenos de juego si no estoy de acuerdo, hay que mejorarlos''.