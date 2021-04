Este miércoles se juegan dos partidos reprogrados: Real Sociedad-Motagua y Platense vs Real España

Este miércoles habrá fútbol de Liga Nacional. Aprovechando que hay partidos internacionales a mitad de semana para Olimpia y Marathón, se jugarán dos de los tres partidos pendientes que se han quedado rezagados en el calendario de Liga Nacional.

El Real Sociedad que llega de ser goleado por Olimpia, recibirá al Motagua que no puede darse el lujo de perder si quiere mantenerse en la pelea por la punta del grupo con Olimpia.

Este compromiso se había suspendido debido a los contagios de COVID-19 que sufrieron los de Tocoa pero que lograron vencerlos. El duelo es a las 3.06 pm en el Francisco Martínez.

Real Sociedad es último de la tabla acumulado donde el descenso lo asecha. Se quedó a tres puntos del Real de Minas que le sacó un empate al Motagua.

El otro duelo se estará jugando en Puerto Cortés y es el correspondiente a la jornada 2 del Clausura. Platense recibirá al Real España que de la mano del "Potro" Gutiérrez va romper otra mala racha de siete años sin ganar en el puerto, así como lo hicieron el sábado frente al Vida.

Los aurinegos han encontrado un buen nivel de juego, mucho volumen y gol, sobre todo con el buen arranque que ha tenido el argentino Ramiro Rocca que ha demostrado ser un cazagoles. Ya suma siete tantos para ser el máximo anotador del campeonato en 10 jornadas.

Todavía queda pendiente la reprogramación del clásico Motagua vs Olimpia, partido que se iba a jugar ante de las fechas FIFA de marzo, pero no se jugó debido a que Pedro Troglio solicitó no disputarlo al tener jugadores lesionados y seis integrando las selecciones nacionales. Además en estas fechas Olimpia jugará Champions de Concacaf.

JUEGOS DE ESTE MIÉRCOLES

3.06 pm Real Sociedad vs Motagua TDTV+

5.00 pm Platense vs Real España TVC