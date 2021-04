Diego Valeri, el políglota, religioso y amante de la lectura que estará liderando al Portland ante Marathón

Sus amigos le llaman el “bibliotecario”. En la concentración es normal encontrarlo leyendo un libro o viendo un documental en la televisión. Es Diego Valeri, jugador del Portland Timbers, un amante de la lectura. Habla cuatro idiomas: alemán, inglés, portugués y por supuesto su lengua nativa, el español.

Es argentino, nacido en Buenos Aires y creció en las inferiores del Lanús, sesde 2013 forma parte del Portland Timbers de la MLS, equipo que este martes enfrentará a Marathón por la Champions de Concacaf. Valeri es un adelantado en términos de estudios.

Diego es además un ferviente católico, amante de la teología y la filosofía, con solo escucharlo, te das cuenta que sus respuestas son pensadas. No repite las palabras y habla de los rivales, a los que estudia muy bien y eso siempre le da resultados.

El delantero argentino del Portland Timbers, Diego Valeri, en conferencia de prensa este lunes en San Pedro Sula. Fotos cortesía

“soy católico y me gusta leer cosas de Religión. Me sé cosas de los santos que me nutren espiritualmente. Y me encanta leer cosas de fútbol también. Me gusta mucho la Teología y la Filosofía. Más que nada me gustan esas ramas”, comentó Valeri en una entrevista hace algún tiempo sobre su vida espiritual.

El argentino es una de las figuras que tendrá en Timbers en la cancha este martes. Su historia es impresionante. Es religioso. Se congrega en la Iglesia Católica de Portland en Oregon donde dice que espera más adelante por estudiar la carrera de teología ya que le gusta mucho estudiar la biblia.

Por ahora Valeri ha dado un giro, está en Honduras y es tiempo de hablar de fútbol y de Marathón, equipo al que enfrentarán en la Champions de Concacaf. “Es un partido de eliminación. Una competencia donde juegan los mejores de norte y Centroamérica y si Marathón está allí, por algo es, más allá de que no pasa un buen momento en el torneo local. Pero el material para hacerle partido a cualquiera lo tiene. Hemos visto duelos de ellos y es un equipo agresivo, tiene talento y va muy bien arriba en el juego aéreo y sabe bien a lo que juega. Esta competición es una motivación grande para ellos y lo van a utilizar para llegar a lo más alto posible”, confiesa Valeri.

Diego Valeri es la gran amenaza que tiene el Marathón en el duelo de este martes por la Champions de Concacaf.

“Sabemos que es un equipo con personalidad, tenemos que hacer un fútbol, jugar muy bien, mejor que ellos porque esa es la realidad, sacar ventaja de los momentos que tenemos que sacar ventaja y manejar el partido. Serán juegos diferentes el de acá y el de Portland, pero ahora lo que tenemos que estar pensando es pensar cómo resolver el duelo de mañana”, siguió diciendo Diego sobre el compromiso frente a los esmeraldas.

Las lluvias le impidieron al Portland entrenar en uno de los tres estadios que tiene San Pedro Sula y fueron llevados a la cancha sintética ubicada en la periferia de la ciudad, al estadio de la colonia La Pradera, una zona muy conflictiva, pero el argentino Valeri dice que nunca vieron nada raro y la pasaron fenomenal.

“El recibimiento fue estupendo, los muchacho que están acá y los del hotel, incluso en el aeropuerto nos recibieron calurosamente. Ayer decidimos ir a entrenar a una cancha sintética porque había llovido mucho y no había canchas en condiciones. Hicimos el entrenamiento sin problemas y disfrutando un poco de estar acá. Hay mucho por hacer pero estamos en cuarentena, hemos tenido un buen recibimiento y solo nos queda preparar el partido”, comentó Valeri.