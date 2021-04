Blog de Mauricio Kawas: "El debate sobre los refuerzos de Honduras para los Juegos Olímpicos"

No hay tiene nada de malo debatir y explorar la idea de llevar los tres refuerzos autorizados para los olímpicos de mitad de año. No se le falta el respeto a nadie y todas las escuadras que estarán en Tokio ya especulan sobre los posibles nombres de futbolistas de gran nivel que estarían con sus respectivos países. Así que respiremos con calma y tratemos el tema con más madurez y menos pasión.

Muy cerca de nosotros, la prensa mexicana se debate desde el fin de anterior con la posible inclusión de Carlos Vela o de Guillermo Ochoa. Además, flotan nombres como el de Hirving Lozano, Henry Martín, Jesús “Tecatito” Corona, entre otros. Y todo esto fue apenas finalizado el partido ante Canadá que les diera el pase a Tokio. Es casi un hecho que los aztecas usarán estos tres cartuchos disponibles para apostar a ganar de nuevo la medalla de oro.

Ver: BLOG DE GASPAR VALLECILLO SOBRE EL TRABAJO DE LA SUB-23

Pero el tema no es tan sencillo. Las selecciones nacionales solo disponen de una convocatoria con espacio para 18 futbolistas. Dos de ellos serán arqueros. Ya de entrada dos de los que estuvieron en el preolímpico con la Bicolor no llegarán al gran evento de la mitad del año. A Guadalajara se viajó con 20 elementos, tres de los cuales fueron cupos para guardametas. Y así ha sido en las anteriores ediciones.

El volante Roger Espinoza disputó como refuerzo los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Recordando un poco la historia, para los juegos de Londres Luis Suárez contó con refuerzos de alto calibre como Maynor Figueroa, Roger Espinoza y Jerry Bengtson. Los tres fueron factor fundamental para que Honduras cumpliera un gran papel que concluyó con una muy disputada eliminación ante Brasil.

Ver. LA VISIÓN QUE TUVO MAURICIO KAWAS SOBRE LA GIRA POR EUROPA

Cuatro años después Jorge Luis Pinto intentó llevar tres refuerzos, pero en aquella oportunidad varios clubes negaron esa opción a elementos como Espinoza y Figueroa entre otros. Al final el colombiano viajó con dos mayores de 23 años, Romell Quioto y Jhonny Palacios. Se llegó más lejos que nunca al alcanzar la semifinal que se perdió por goleada ante Brasil. Pero ya se había cumplido con una buena actuación incluso perdiendo ante Nigeria por la medalla de bronce.

De las cuatro participaciones anteriores solo Ramón Maradiaga optó por no llevar refuerzos a los juegos de Sidney y los resultados no fueron malos. Un empate 3-3 ante Nigeria, derrota 3-1 frente a Italia y triunfo 1-2 ante Australia. Ahora le toca el turno al cuerpo técnico que comanda Fabián Coito y que puso en manos de Miguel Falero a esta escuadra que ya es Olímpica. ¿Llevar o no llevar refuerzos a Tokio? Esa es la pregunta de moda.

La Sub-23 de Honduras realizó un excelente Preolímpico sellando su boleto a Tokio 2021.

Considerando que de manera simultánea se juega la Copa Oro, los mejores elementos mayores deben estar con la absoluta. Si por espacio no hay cupo para un buen delantero en esa Copa, entonces creo que vale la pena que ese refuerzo vaya para la Olímpica.

Yo no veo problemas ni en defensa ni en la línea media. Pero sí me pareció que faltó un definidor en el preolímpico de Guadalajara. Es el único que yo buscaría reforzar. Sobre el marco tampoco haría modificación. Es una zona que merece madurar con un torneo de alto nivel como el fútbol olímpico.

Sin embargo, no me molestaría en lo más mínimo, que el cuerpo técnico decide jugar el evento sin ningún refuerzo. Es que, al final del día, no debemos olvidar cuál es el principal objetivo que es llegar a Catar en 2022. Es ahí donde está el gran premio.