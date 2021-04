Pedro Troglio previo al duelo ante el América: "Tenemos que dar un golpe importante en nuestra cancha"

Follow @GustavoRocaGOL

Pedro Troglio ya ve de cerca el duelo ante el América de México por la ida de octavos de final de la Liga Campeones de la Concacaf. El técnico del Olimpia aduce ser un juego por el cual están esperando y donde deben dar un golpe jugando como local.

LA CONFERENCIA DE TROGLIO:

El juego: "La valoración es de mucha emoción y alegría de poder participar de un momento tan importante y la fortuna de jugar ante un gran rival de mucha historia, a veces en los sorteos uno analiza si sirve o no sirve y yo creo que para mi plantel y para mí como entrenador, poder recibir al más difícil en el sorteo, hace mucho más encantadora la llave. Sabiendo que son juegos históricos y hay que aprovecharlos al máximo. Para medirte, para aprender y progresar es siempre jugar con los mejores y no esperar jugar con los más fáciles".



Diferencias entre ambos clubes: "Yo llevo dos años en el club y desde que estoy acá, ellos saben que nosotros nos entrenamos cada día no para jugar a nivel nacional, sino para jugar a nivel internacional. Cuando nos tocan estas situaciones, estar a la altura como lo hemos estado en la Concacaf anterior. Nos toca un gran equipo con mucha historia, con un gran entrenador y grandes jugadores, pero yo también considero que tengo un gran plantel y sabe cuáles son sus limitaciones y virtudes y en base a eso hacer lo mejor posible, es verdad que hay una diferencia que parte de la estructura, económico y valores que se manejan en el fútbol mexicano, pero después son 11 contra 11. Ayer el Valladolid con 10 hombres casi le saca un empate al Barcelona de Messi, hay que jugar el fútbol. Tengo un gran plantel y soñamos con estar a la altura como cuando enfrentamos a Tigres. No creemos que estamos de paso, vamos a jugar contra un grande, si trabajamos bien el partido podemos soñar con pasar a la siguiente ronda".





Variantes en la alineación: "Olimpia es un equipo que se motiva siempre, tiene la virttud que siempre está motivado, es autoexigente y eso es muy bueno porque el equipo se prepara para cada partido, y ni hablar de la llegada ante la llegada del América, a mí me tocó jugar una final de una Copa del Mundo y estuve emocionado igual que ellos porque voy a enfrentar un gran equipo y tengo la suerte de enfrentar un gran entrenador que es paisano mío. Mañana la formación va a estar, la única baja importante será la de Deybi Flores por la roja del juego ante Tigres en la semifinal. Es el único, después tengo a todos a disposición. Hemos trabajado las virtudes y defectos del Améric, porque los tiene".



Serán ofensivos o buscarán ser defensivos: "Un arquero y 11 delanteros voy a poner mañana (risas)... lo que ven siempre, a veces el ser ofensivo o defensivo depende del equipo contrario, me acuerdo contra Tigres que nos dijeron que éramos defensivos, Tigres desde su fútbol nos llevó a defender más que a atacar, y como le pasó a Tigres en la final ante Bayern Munich, ellos lo llevaron más a defender que a atacar, porque lo equipos son a veces los que logran en el campo hacer lo que preparan. Dependerá también a dónde nos lleva el América a jugar, si están inspirados o están mejores o peor, si la primera ocasión es a favor y es gol, cambia el partido, vamos con la misma impronta".





No está preocupado por el rival: "Yo igual a veces me reía cuando decían 'juega con todas sus figuras'... son todas figuras, tienen un plantel grande, cuando estoy acá me dicen que tengo para formar dos equipos y cuando hablan del América hablan de los titulares y los suplentes, hay algunos que son suplentes porque como son todos buenos, hay que poner a 11 y los que quedan fuera, son buenos también. A mí me causa placer enfrentar al América de México porque nos enorgullece porque son partidos que te marcan como técnico y jugador. Vamos a enfrentrar a una gran institución".

Dar un golpe en casa: "Cuando dije 'no nos espanta' lógicamente es porque en el fútbol si un equipo te espanta te tenes que quedar en casa porque ir a jugar al fútbol espantado por un equipo significa perder de antemano. Sí creo que nosotros podamos estar a la altura de poder hacer una buena llave, más allá de lo que pueda opinar el presidente del América de que si la Concacaf le sirve o no le sirve desde el aspecto económico, los futbolistas que juegan van a mostrarse y a querer ganar, tenemos claro que tenemos que dar un golpe importante en nuestra cancha mañana para ir a México, no digo tranquilos, pero sí con una buena espalda para la revancha, pero entendemos que será duro, y que tampoco tendremos que hacer un partido abierto, tenemos que ser equilibrados, intensos y directos, un juego de mano a mano, tienen grandes virtudes y tratar de tener las menos fisuras posibles, dependerá de las individualidades, a veces pueden generar o deformar un partido, esperemos que no pase y que las individualidades nuestras puedan marcar ese camino".