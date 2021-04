Tajante: Roberto Carlos calienta el Clásico luego del escándalo en el Barcelona-Valladolid

El Clásico se calienta desde ya. Luego de la polémica arbitral durante el Barcelona-Valladolid,el exjugador del Real Madrid, Roberto Carlos, incendió las redes sociales con un controversial mensaje.

El brasileño, que labora como director de Relaciones Institucionales del conjunto merengue, citó un tuit de 'El Larguero' en el que se menciona una racción de Sergio González, técnico del Valladolid, lamentado las decisiones que tomó el colegiado Jaime Latre. Una mano de Jordi Alba dentro del área no fue sancionada como penal y la expulsión de uno de sus jugadores que al parecer fue injusta.

''El árbitro me ha dicho que tiene claro que le ha dado en la mano (Jordi Alba), pero que la altura de la mano no es para pitar penalti'', explicó el técnico en rueda de prensa.

Luego de sus declaraciones, Roberto Carlos respondió: ''Seguro que este árbitro estará el fin de semana en algún partido por premio después de hoy''.

Su comentario llega días antes del Clásico que medirá a Real Madrid y Barcelona en el Di Stéfano, un partido que podría definir las aspiraciones de ambos clubes por el título.

''Seguro que no te quejaste cuando robaron 8 partidos seguidos la última liga, brasilero llorón'', el respondió un seguidor tras su mensaje. El exlateral respondió: ''Tranquilo amigo, no te enfades por nada, tú no sabes de eso''.

Cabe recordar que el equipo azulgrana solo está a punto del líder Atlético (65 y 66) y los blancos son terceros (63). LaLiga está prendida y el próximo fin de semana puede estarlo aún más.