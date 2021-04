Santiago Solari: "Sé que Pedro Troglio ha tenido éxito aquí y ha armado un equipo competitivo"

El técnico del América de México, Santiago Solari, ha comparecido en conferencia de prensa previo al duelo de este miércoles ante el Olimpia y ha dejado claro la propuesta de juego que tendrá sus dirigidos.

También puedes leer: Pedro Troglio previo al duelo ante el América: "Tenemos que dar un golpe importante en nuestra cancha"

El "Indiecito" tomó con mucha seriedad este compromiso ante cuadro de Pedro Troglio y ha traído su platel completo para intentar llevarse los tres puntos del estadio Nacional de Tegucigalpa.

"Las competiciones son todas diferentes: La de Liga, te pide esa regularidad para clasificarte en los puestos altos y no hacer el partido previo. Estos torneos de la Champions o la Libertadores cambian el formato y son por eliminación, donde te piden de atención otras cosas, pero no cambio con la competitividad a la hora de los partidos".

Y agregó: "Venimos acá para honrar a esta institución, ese es nuestro objetivo. No difiere de cómo yo veo o es el deporte. Salimos a competir para ganar cada partido y venimos acá para honrar la competición de la Concachampions y llegar lo más lejos posible e intentar ganarla"

Tras un largo camino por el fútbol, Solari le ha tocado llegar el Mundial de Clubes en diferentes oportunidades y ha explicado que no es cierto que sea más fácil por el área de la Concacaf.

"Considero que cada confederación tiene su gran dificultad. He tenido la fortuna a lo largo de mi carrera de llegar al Mundial de Clubes a través de tres confederaciones diferentes: representando a Conmebol con River en el año 96 contra Juventus, luego me tocó ir varias veces como jugador y entrenador por el lado de Europa y con Atlante por el lado de Concacaf. Me parece que cada federación tiene su dificultad, cada torneo lo juegan los campeones o los primeros clasificados de los países de la zona".

También dejó claro lo que su concepto del rival y el resto de los que ha enfrentado en su carrera. "Aquí estamos en Tegucigalpa para enfrentar un equipo que viene de ser tres o cuatro veces campeón consecutivo de su país. Si algo me ha dado la experiencia del fútbol, es que ahí a donde viajes: África, Asia, no me ha tocado Oceanía, pero si equipos y cada continente tiene sus equipos fuertes, muy buenos jugadores y este es un deporte que apasiona a todo el mundo. No se puede subestimar a nadie, mucho menos en una federación que tiene equipos tan fuertes como los mexicanos, Estados Unidos y después equipos muy competitivos de países más pequeños, pero que compiten muy bien y que se hacen fuerte cuando juegan de local".

Solari comparte nacionalidad con Pedro Troglio y fue el momento en el que el "Indiecito" contó su admiración por el técnico del Olimpia a lo largo de su carrera.



"Yo a Pedro lo miraba jugar cuando era más pequeño, él es de una generación anterior y lo he visto jugar en la Selección, como entrenador en Gimnasia, ahora está aquí y sé que ha tenido mucho éxito; ha armado un equipo competitivo y evidentemente lo saludaré con mucho cariño cuando lo vea en el campo".





Pero también aseguró que su intención es poder clasificar a la siguiente ronda. "Esto es competición y ellos intentarán hacer lo mejor para sacar el mejor resultado y nosotros también intentaremos hacer lo mejor para ganar".