Portland Timbers obligado a hacer aclaración por fotos del estadio Olímpico ante avalancha de críticas

El Portland Timbers se ha metido en tremenda polémica luego que publicara una galería de fotos del estadio Olímpico de San Pedro Sula donde mostró algunas partes deterioradas del escenario y los comentarios de los aficionados les llenaron las redes.

Muchos hondureños reaccionaron criticando la “mala leche” de mostrar solo el lado malo del escenario, pues consideraron que lo hicieron con un doble sentido, razón que hizo que el club lanzara una aclaración, otros consideraron que trató la triste realidad del fútbol hondureños con escenarios deprimentes y en malas condiciones.

También hubo cuestionamientos de los propios hinchas de Timbers al considerar que no había necesidad de mostrar este tipo de imágenes tratando de exhibir a un país pobre.

Ante tantos comentarios a favor y en contra, el club tuvo que realizar una aclaración en los comentarios para los aficionados.

“¡Queremos dejar claro que estamos mostrando la belleza única del lugar donde nuestro equipo jugará hoy, y estamos muy felices de tener una cálida bienvenida en Honduras!”, fue el mensaje que publicaron en las fotos donde se les llenó la bandeja.

Pero no todos los comentarios fueron de crítica, algunos fanáticos le aplaudieron porque le exhibieron a las autoridades que maneja el escenario sobre el descuido en el que mantienen el escenario que fue inaugurado para los Juegos Centroamericanos de 1997.

LOS COMENTARIOS EN REDES SOCIALES

¡Oh! Como amo a los hondureños defendiendo una causa, con los fondos que existen en Honduras, el estadio es incluso demasiado hermoso.

Cracker Ssj

¡Qué vergüenza, Timbers! Honduras puede ser un país pobre con una alta tasa de criminalidad, pero Marathon se ganó su lugar en el torneo al igual que tú. No necesitas arrastrar sus instalaciones para reírte. No intimides a los pobres chicos.

Nicole Regalia

"Nicole Regalia, lo siento, tal vez me esté perdiendo algo, pero no veo cómo publicar fotos de sus instalaciones se considera intimidación. ¿No debería televisarse el juego?".

Jacob Woolery

"Nicole Regalia creo que es forma de protesta a nuestros gobernantes para que tomen conciencia de lo que se vive en nuestro país quizás así pueden tomar conciencia las autoridades".

Alexander Izaguirre Martínez

"Bienvenido a Honduras Portland Timbers donde el gobierno corrupto es apoyado por el gobierno de Estados Unidos, las imágenes dicen mucho dónde estamos, al mismo tiempo que nuestros jugadores sueñan en grande y juegan duro, Honduras descalificó a Estados Unidos en el Preolímpico. En fútbol lo que importa es el espíritu de los jugadores para ganar".

El Catracho

Honestamente, estas son fotos geniales. Están muy bien compuestas y el escenario parece el sueño de un fotógrafo urbano.

Max Boda

"Me encantaría estar alli. Qué experiencia tan genial. Vamos Timbers".

Chuck Hall

"Buscando profesionales porque no podemos llamar a Portland un equipo profesional después de esto. Se juega en el campo, no en las gradas".

Jennifer Sanders

"No hay excusas. Es fútbol. Vamos a Portland Timbers FC".

Enes Curt

"Vamos Timbers, ustedes son mejores que esto. No es necesario que coloques estas fotos. Sé que no tienen las mejores instalaciones. ¿Será esa la excusa si no juegan bien?".

Adrián Barrera

"Adrian Barrera creo que es una manera de protestar ante la corrupción en nuestro país donde los gobernantes llegan al poder sólo a llenarse las bolsas de dinero pero no invierten nada en infraestructura".

¿Qué diablos pasa en los partidos en Honduras? ¿Zombies en la gradas?

Jason Charles Franklin

"Este es un estadio hermoso y eso es lo que el fotógrafo está tratando de mostrar. Es un estadio latinoamericano de estilo clásico tradicional. Algo que la mayoría de los que no han estado en América Latina nunca sabrán. Como tico, no veo ningún problema aquí. Deja de quejarte de estupideces".

Cristopher Guzman

¿Qué quieres decir con estas imágenes? ¿Le tienes miedo a un equipo hondureño? ... Intenta ser claro ya que eliminamos a tu selección nacional.

Angie Jerezano

"No creo que la página de Portland Timbers haya querido dar a conocer nuestro estadio de mala forma. La traducción es la siguiente: El escenario para nuestro partido de ida de los octavos de final de la #CCL en Honduras. No entiendo el enojo de la gente, están dando a conocer el estadio, las fotos están muy bien tomadas".

Kenneth Gi