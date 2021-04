Elías Nazar sobre Honduras Progreso: "Nos ilusiona, pero matemáticamente todavía no estamos salvados"

El presidente de Honduras Progreso, Elías Nazar, se refirió al buen momento de su equipo y a la metamorfosis que ha sufrido bajo el mando del técnico uruguayo, Fernando Araújo, quien demostró en el Vida su mística de cambiar el trayecto de un equipo que venía en picada en la Liga Nacional.

Con dos victorias, seis empates y dos derrotas, a Honduras Progreso le ha bastado para sumar 12 puntos para posicionarse en puestos de clasificación del Grupo de la Zona Norte, además de despejarse a (diferencia de 9 puntos) de Real Sociedad (13) en la lucha por la permanencia en la primera división.

¿Cómo traduce el momento de Honduras Progreso ahora en la tabla de posiciones?

Es un alivio realmente, aunque matemáticamente todavía no estamos salvados, pero da motivación ver al equipo cómo ha desarrollado el torneo por la posición en que estamos, ahora solo por diferencia de goles en los primeros lugares, eso motiva a los jugadores y no piensan en el descenso.

¿Qué destaca de este momento?

Me alegra mucho por los jugadores que se quedaron y del cuerpo técnico que ha trabajado bastante bien.

¿Cómo ha visto el papel de Fernando Araújo?

Cuando él llegó, le metió el pensamiento al grupo de pelear liguillas, de ser protagonistas y nosotros sabíamos que al fomentar eso, el grupo automáticamente lograba el objetivo de salvación, hemos logrado lo que hemos querido, que el equipo sea protagonista como en otros torneos para buscar patrocinadores; sobre todo hay que mencionar que es un equipo joven y que eso ayuda a que el equipo en el futuro pueda ser más compacto.



¿Cómo pasa Honduras Progreso de un mal momento a esto?

Lo que ha logrado Fernando Araújo es una solidez, a este equipo cuesta que le anotes goles, de hecho solo en un partido se nos marcó 3-0 en un mal partido, de lo contrario se mira sólido, ordenado y sabe a lo que juega, tú puedes ver en los planteamientos que son diferentes. Lo del torneo anterior que nos queda es el debut de jugadores que hoy se están consolidando. Hoy nos quedan cuatro partidos y vamos a buscar sumar para ver si podemos quedar en la liguilla.

Te puede interesar: Arturo Vidal responde al elogio de Deiby Flores en Instagram

¿Le ha vuelto a ilusionar Honduras Progreso?

Sí, nos ilusiona mucho, es un equipo que trabaja fuerte, los jugadores son comprometidos. Quiero hacer énfasis en que los jugadores que llegaron, vinieron con un compromiso importante, han contagiado al resto del grupo y se han quedado los jugadores que de verdad querían triunfar, eso se está notando con los resultados.

¿Qué tanto estiró la cartera para contratar jugadores como Rotondi o Agámez?

Tuvimos que hacer un esfuerzo, pero realmente estaban dentro de las posibilidades que tenemos. Claramente por la pandemia y los huracanes económicamente ha sido complicado, no hemos tenido el respaldo y entendemos que ha sido por la situación del país.

¿Qué tan golpeado está Honduras Progreso económicamente?

Ha sido bastante difícil sin apoyo, nuestra cancha fue dañada y todavía tiene consecuencias de lo que fueron los huracanes, al terminar este torneo esperamos hacer los trabajos necesarios para recuperar esa cancha bonita de la que nadie se quejaba, pero estamos terminamos un año que ha sido complicado.

Ver: Espectacular atajada de Denovan Torres con el Marathón

¿Qué hay de los sueldos?

Ahora esperamos cumplir, estamos un poco atrasados, pero hemos hecho las gestiones para pagar esta semana, tenemos 10 días retrasados. Queremos pagar antes del juego ante Motagua en Tegucigalpa, así los jugadores están motivados por el esfuerzos que han hecho, su trabajo merece que sus pagos están al día. Su trabajo es notable, en el último partido en Tegucigalpa marca el esfuerzo que están haciendo. Lo único pendiente que tenemos es ganar en el Micheletti.

¿Van a cerrar en el Micheletti o van a considerar jugar como local en otra cancha tomando en cuenta que no ganan en casa?

Nosotros no lo hemos analizado, nuestra cancha es el Humberto Micheletti, no nos podemos convertir en un equipo nómada y viajar de ciudad a ciudad buscando canchas que no son nuestras, al contrario debemos recuperar nuestro campo. Estas situaciones no tienen que ver con que se gane o no, de ser así, deberíamos tener ventaja porque entrenamos allí a diario. Así como está trabajando el triunfo llegará en cualquier momento.