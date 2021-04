Héctor Vargas sobre el duelo ante Portland: "Tenemos posibilidades de ganar allá y podamos clasificar"

Pese a no vivir su mejor campaña en el torneo de la Liga Nacional, el Marathón de Héctor Vargas supo salir bien librado en el duelo de ida de los octavos de final de la Concachampions e igualar 2-2 con el Portland Timbers.

El timonel de los verdes, Héctor Vargas, hizo las valoraciones al final del encuentro y considera que las puertas están abiertas para poder soñar con el pase a la siguiente ronda de este campeonato internacional.

"Yo diría que el empate es bueno por la estructura de juego que tiene el Portland en partidos amistosos y es un equipo que juega muy bien de visita. Valeri lo hace atrás del punta y distinto a otros clubes de la MLS que tiene juegos por los costados, este no, juega mucho por el medio".

Su fundamento está basado: "Por nuestra característica de jugadores rápidos, me da la impresión que la moneda quedó en el aire, este resultado nos da la posibilidad de aplicar nuestro juego con jugadores como: Ramírez, Castillo, Solani que son rápidos y necesitan espacio. A mí ya me ha tocado ir a jugar a Portland y ahí podemos sacarle peligro".

Según el análisis de Vargas, el cuadro de la MLS tienen algunas debilidades que pueden ser aprovechadas por sus dirigidos en este compromiso de vuelta.

"Tenemos esperanza que las cosas puedan funcionar, un equipo que no juega tanto con sus laterales por los ataques, pero si por el medio. Viene de una pretemporada y ahora tiene cuatro días de estar en el país. Hoy acertó con esa pelota de tiro libre que nos complica, luego nosotros nos repusimos y pudimos empatar. Tenemos posibilidades de ganar allá y podamos clasificar; hay que jugarle de una manera inteligente y si le salís en velocidad a ellos se les complica".

Sobre la juventud y oportunidad a ciertos jugadores. "Tenemos un proyecto con jóvenes y nos toca pelear campeonato como lo estamos haciendo con el equipo y es sentar las bases para un nuevo Marathón. Los que vienen haciendo bien las cosas se ganan su lugar".

Kervin Arriaga fue uno de los futbolistas que alabó el técnico del Portland, opinión que refuerza Héctor Vargas, quien asegura que este joven ha sabido seguir sus consejos.

"Lo de Kervin ya lo viene haciendo desde que llegó al Marathón con todas sus características, vino haciendo caso a lo que uno le fue explicando. A mí me tocó jugar en ese puesto y es un jugador obediente a mí manera de jugar y mis consejos. Lo veo creciendo cada día más y me parece a mí que tiene un lugar ganado no solo en la Sub-23, sino un lugarcito en la que se viene, pero ahí queda a criterio del técnico de la Selección. Me extraña cuando hay convocatorias y no lo llaman. El crecimiento de Kervin en el último año fue muy bueno y va a ser difícil retenerlo en el equipo".

Y concluyó: "Si vemos en el primer tiempo la que saca Denovan, me parece a mí que fue justo porque tuvo varias tapadas en el primer tiempo, después las dos acciones claras nuestras, pero son situaciones e intentos de los dos equipos".