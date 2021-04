Real Sociedad promete un premio millonario al plantel si logra salvar la categoría en el Clausura 2021

El vicepresidente de la Real Sociedad, Javier Martínez, dialogó con DIEZ sobre la situación actual de su equipo y la lucha que sostiene contra Real Minas por no descender.

El directivo tocoeño asegura que están confiados y optimistas para mantener la categoría, también menciona que el cambio de director técnico le hizo bien al grupo de cara a estas últimas jornadas decisivas.

"El equipo sufrió este cambio de DT, con Olimpia no logramos el objetivo, pero sabemos que vamos por buen camino, tenemos al equipo al día con los pagos y en la logística".

Al ser consultado sobre la contratación de Héctor Castellón y la salida de Carlos Tábora comentó que fue una decisión cien por ciento deportiva, "al no darse los resultados y sabiendo el plantel que tenemos era preocupante, con él (Carlos Tábora) solo sacamos cinco puntos y con el cambio de técnico ya sumamos de a tres. No podemos sacar a todos los jugadores, no sé si ellos no asimilaban el mensaje del profesor, no se entiende, a Lobos nunca le habíamos ganado, pero en ese partido el equipo se miró distinto, igual contra Olimpia perdiendo 2-0 nos pusimos 2-1 y tuvimos algunas oportunidades de empatar, pero lastimosamente no se nos dio. Ahora toca sacar los resultados necesarios en estas últimas jornadas".

Real Sociedad busca mantenerse en primera y tiene una recia lucha con el Real de Minas.

Martínez también reconoce el esfuerzo y compromiso del club con los jugadores para mantenerse en Liga Nacional, "Ellos tienen premio por partido ganado, es una cantidad muy importante, contra UPN lo lograron. Aparte hay un incentivo de un millón de lempiras que se pactó con el plantel por mantener al equipo en Primera División. Tenemos confianza que lograremos el objetivo. Visualizamos a Real Sociedad en Primera".

DARDO AL MINAS POR POSIBLE CAMBIO DE SEDE



Martínez aprovechó y dejó en claro que la petición del Real Minas para jugar sus partidos en Tegucigalpa es contra la ley, "que un equipo que es de Danlí quiera jugar en Tegucigalpa no debería ser contemplado, cuando se cambia de cancha es porque no se pueda en la de loca, pero no solo es por querer hacerlo o decirlo".

Además, afirmó que la petición no debería ser tomada en cuenta ya que a su club no le dieron el visto bueno por un cambio de sede "Nosotros el lunes llamamos a Liga Nacional para cambiar la localía a Olanchito ya que los jugadores nos dieron a conocer que se sienten más cómodos ahí, pero no estamos en base a ley".

"No hay justificación de un equipo en querer cambiar el estadio solo por un deseo, eso no se discute, como muestra está nuestro caso. Todos los equipos hemos ido a jugar en Danlí, en estas últimas fechas no se puede cambiar las reglas, no hay justificación", sentenció.

Real Sociedad se encuentra en el último lugar de la tabla acumulada con 13 puntos, está a tres unidades del Real de Minas.