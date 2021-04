Motagua le empata al Real Sociedad sobre la hora y los tocoeños sueñan con la salvación

Follow @GustavoRocaGOL

Real Sociedad logró empatar ante el Motagua 3-3 en el Roberto Martínez Durón de Tocoa en un juego eléctrico que tuvo de todo. Para los azules es un mal neogico pero de parte del club tocoeño es ganancia ya que sigue sumando en su lucha por la permanencia.

VER MÁS: Tabla de posiciones del Clausura-2021 de la Liga Nacional

El choque parecía que se decantaba para los azules, sin embargo, los muchachos que son dirigidos por Héctor Castellón mostraron temple y lograron meter en aprietos a un Motagua que quiso aprovecharse en feudo ajeno.

Y como lo decía, fue Motagua que acarició los tres puntos luego de que Walter Martínez anotara el primer tanto del cotejo a los 8 minutos de iniciado el encuentro. El 'Colocho' aprovechó una desaplicación en defensa y con su astucia, definió el primero con toque suave.

Rony Martínez, con sus goles, está ayudando a la Real Sociedad a soñar con la salvación. FOTO. Edgar Witty.

De repente, cuando el juego estaba pintado de azul, la Real Sociedad comenzó a tomar la manija del encuentro y Rony Martínez aproximaba. Al 16 le habían invalidado un gol en posición adelantada, pero al 28 y luego de un horror en la salida de Marcelo Pereira que regresó el balón a Marlon Licona, Rony Martínez disfrutó de la pifia y puso los cartones 1-1 al 28.

- Un cierre de infarto en Tocoa -

Ya en la etapa de complemento los motagüenses volvieron a irse arriba en el marcador luego de un hermoso gol de zurda. El "Chino" López se sacudió la marca de José Tobías de forma sobresaliente y fusiló a Obed Enamorado que quedó sin reacción. Era el 2-1 al 57.



Pero poco le duró la alegría a los de azul pues al 2-2 una clara mano en el área de Omar Elvir fue sancionada como penal y Christian Altamirano lo canjeó por gol al 63. Tras eso, Diego Vázquez mandó todos sus cambios. Hizo ingresar a Jessé Moncada, Kevin López y al tanque Josué Villafranca, sin embargo no pudieron.



Cuando se jugaba el 71 otra vez Marcelo Pereira estuvo de antagonista. Perdió un balón ante la marca del cubano Maykel Reyes, este envió un centro preciso a la desguarnecida área motagüense y Christian Altamirano volvió a aprovechar para marcar el 3-2 en Tocoa.

Walter Martínez sumó su segundo gol al hilo con Motagua, pero los azules no ganan. FOTO: Edgar Witty.



Motagua se volcó al ataque y al 81 Kenneth Hernández se bajó en el área al guaraní Roberto Moreira, no obstante, Melvin Matamoros, árbitro central, se hizo de los ojos ciegos y no validó la pena máxima que fue clarita. Sin embargo, el cuadro emplumado buscó sin cesar el empate y lo logró al 90 por medio del paraguayo Moreira Aldana a centro de Kevin López. De cabeza anotó el empate final 3-3 en el Roberto Martínez Durón.

Ficha técnica del Real Sociedad 3-3 Motagua

Alineación del Real Sociedad: Obed Enamorado; Riky Zapata, Breyner Bonilla, Sonny Fernández, Yeer Gutiérrez; Wilmer Fuentes, Brayan Rivera, José Tobías (Kenneth Hernández 76), Clinton Arzú, Christian Altamirano (Jorge Claros 76); Rony Martínez.



Suplentes: Juan Pablo Domínguez, Robbie Matute, Kenneth Hernández, Kenrick Cárcamo, Maykel Reyes, Enuar Salgado, Osman Melgares, Jorge Claros, Maynor Antúnez, Willsy Wood, Jonatan Corzo, Danni Mejía.

Goles: Rony Martínez 28', Christian Altamirano 63' 71'.

Tarjetas amarillas: José Tobías.



Tarjetas rojas: No hubo.



Alineación del Motagua: Marlon Licona; Omar Elvir, Wesly Decas, Marcelo Pereira, Marcelo Santos; Héctor Castellanos (Matías Galvaliz 78), Walter Martínez (Kevin López 70), Carlos Fernández (Sergio Peña 52); Iván López (Jessé Moncada 70), Marco Tulio Vega (Josué Villafranca 70) y Roberto Moreira.

Suplentes: Jonathan Rougier; Sergio Peña, Josué Villafranca, Juan Ángel Delgado, Juan Pablo Montes, Jessé Moncada, Jonathan Núñez, Gonzalo Klusener, Diego Rodríguez, Christopher Meléndez, Matías Galvaliz y Kevin López.

Tarjetas amarillas: Wesly Decas, Josué Villafranca



Tarjetas rojas: No hubo.



Goles: Walter Martínez 8', Iván López 57', Roberto Moreira 90'.

Árbitro: Melvin Matamoros