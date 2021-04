¡Olimpia cae ante el América y va al Azteca cuesta arriba por los octavos de Concacaf!

Follow @GustavoRocaGOL

Olimpia no pudo en casa y erró en su lucha. Los albos cayeron 1-2 ante el poderoso América por la ida de los octavos de final de la Champions de Concacaf y lleva la eliminatoria cuesta arriba.

Los albos no jugaron su mejor partido, los aculcremas, con muy poco, los anularon en el terreno de juego. Lastimosamente fue en el epílogo del encuentro donde quisieron despertar pero el partido prácticamente estaba decidido.

América hizo muy poco pero también, lo necesario para llevarse los primeros tres puntos de esta serie que se le torna muy complicada al equipo de Pedro Troglio, quien sorprendió con la inclusión de Jorge Álvarez por el suspendido Deybi Flores. Alineó a Johnny Leverón como lateral izquierdo pero en sus responsabilidades no estuvo fino y fue cómplice en los goles azulcremas.

Germán "Patón" Mejía fue perdonado de una segunda amarill en el segundo tiempo.

Michaell Chirinos fue el que más lo intentó, sin embargo, en ofensiva estuvo huérfano pues lo que aportó Jerry Bengtson y el argentino Ezequiel Aguirre fue muy poco para la causa melenuda, de hecho, el sudamericano erró una ocasión clarísima que pudo haber cambiado la historia del partido.

Al 37 Aguirre aprovechó una falla en la salida americanista, corrió varios metros hasta quedar cara a cara con el experimentado Memo Ochoa pero en el puntillazo final erró de manera inverosímil, eso envalentonó al América ya que al 41 y 44 sellaron el triunfo en Tegucigalpa.

Memo Ochoa frenó de pecho un ataque saliendo del área para anticiparse a Jerry Bengtson y lanzar un pase largo al extremo izquierdo para Mauro Lainez quien extendió un centro al segundo palo, donde apareció Federico Viñas dentro del área chica para derrotar al portero Edrick Menjívar de cabeza en el 1-0.

Sergio Díaz cerró el triunfo del América ante el Olimpia en el Nacional.

El partido el América lo llevó hasta donde quiso. Olimpia jugó atrás del balón, a lo que hacían las águilas, eso sí, con los cambios hubo una mejoría. Troglio hizo entrar a José Mario Pinto, quien desequilibró por el costado derecho y metió en aprietos a la zona baja azzeca.

Al 82 el mismo Pinto desbordó a base de velocidad, mandó un centro y Josman Figueroa rozó el balón con su zurda, sin embargo, Memo Ochoa evitó el tanto. Luego al 86 Michaell Chirinos por poco marca el descuento luego de un disparo cruzado que inquietó al meta mexicano.



Olimpia insistió. Se volcó por completo y asifixió al América en el tramo final. El gigantón Yustin Arboleda se sacó un bombazo desde fuera del área al 88 que hizo que Memo Ochoa se exigiera y se lanzara para seguir menteniendo el cero en su portería pero no lo iba a mantener así hasta el final.



En la siguiente jugada el mismo Arboleda, a un disparo remachado de Michaell Chirinos, aprovechó y de cabeza puso el descuento y el gol que no mató del todo las esperanzas olimpistas en esta Champions de Concacaf. El club hondureño fue irrespetado en casa y el América cierra esta llave jugando como local y con todo a su favor.

Yustin Arboleda anotó el descuento ante el América y le da esperanzas al Olimpia.

FICHA TÉCNICA DEL OLIMPIA - AMÉRICA

(Miércoles 07 de abril de 2021, ida de octavos de final de Concacaf)



OLIMPIA

Alineación: Edrick Menjívar; Johnny Leverón, Jonathan Paz, Elvin Casildo (José García 74'), Maylor Núñez; Jorge Álvarez (José Mario Pinto 55'), Germán Mejía, Michaell Chirinos, Edwin Rodríguez; Ezequiel Aguirre (Josman Figueroa 65') y Jerry Bengtson (Yustin Aboleda 65').



Suplentes: Harold Fonseca, José García, Ever Alvarado, Brana Beckeles, Yustin Arboleda, José Pinto, Josman Figueroa.



Goles: Yustin Arboleda 88'.



Tarjetas amarillas: German Mejía.



Tarjetas rojas: No hubo.



AMÉRICA

Alineación: Guillermo Ochoa; Luis Fuentes (Emanuel Aguilera 61'), Jorge Sánchez (Bryan Colula 46'), Sebastián Cáceres, Sergio Díaz (Nicolás Benedetti 80'), Bruno Valdéz, Richard Sánchez (Pedro Aquino 61'), Álvaro Fidalgo, Fefe Viñas; Mauro Lainez (Leonardo Suárez 71') y Santiago Naveda.



Suplentes: Óscar Jiménez, Pedro Aquino, Leonardo Suárez, Roger Martínez, Nicolás Benedetti, Emanuel Aguilera, Bryan Colula.



Goles: Federico Viñas 41, Sergio Díaz 44.



Tarjetas amarillas: Sergio Díaz, Mauro Lainez.



Tarjetas rojas: No hubo.