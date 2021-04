Pedro Troglio tras la derrota ante América: "Estuvimos a la altura, estamos vivos y hay que seguir peleando"

Conforme con sus jugadores, pero no con el resultado. Así terminó Pedro Troglio, técnico del Olimpia, tras la derrota 2-1 ante América en el estadio Nacional por la ida de octavos de Liga de Campeones Concacaf.

"Triste por no haber ganado, pero conforme con la actuación de los jugadores. Enfrentamos a un gran rival al que no le podés conceder nada, le concedimos dos ocasiones en la primera parte y fueron goles. Nosotros tuvimos tres o cuatro en el primer tiempo y unas cinco en el segundo y recién pudimos concretar en la última jugada. Pero en líneas generales hicimos un muy buen partido, el equipo estuvo a la altura de las circunstancias y me voy satisfecho. Tenemos que analizar desde la óptica del equipo que enfrentamos; Creo que hicimos un gran partido", inició contando en conferencia de prensa.

Troglio lamentó que su equipo tuvo varias claras en la primera parte y no consiguió concretarlas y luego le terminaron pasando factura.

"Me quedo sinceramente con la buena actuación del equipo. Nosotros en el primer tiempo no habíamos sufrido ninguna situación de peligro, la primera fue el gol. Habíamos generado tres o cuatro claras más dos mano a mano, estaba contenido el partido, quizá estuvimos más en nuestro campo, en el segundo nos esperaron en campo propio. Los últimos 15 minutos fuimos a buscarlos y tuvimos la oportunidad de empatarlo", agregó.

El estratega argentino dice que el objetivo era ganar en casa, pero no da por cerrada la llave a pesar que les toca visitar México.

"Estuvimos a la altura, claramente hubo una diferencia en jerarquía de jugadores del América que tuvieron esas dos. Luego en el segundo tiempo las únicas que tuvieron fueron dos córners. No sacamos la diferencia de local para ir a la vuelta más tranquilos, pero estuvimos a la altura. Estamos vivos y hay que seguir peleando".

"Necesitábamos sacar un resultado más importante. La intención era ganar para ir al Azteca con las dificultades que conocemos; publico, altura y estadio imponente. Pero les dije a lo jugadores; es mejor jugar estos partidos que no jugarlos, aprender ante estos rivales.

Este torneo arrancamos con un equipo importante, los bueno es que los jugadores aprendan, que se codeen con estos futbolistas. Vamos en dificultad a la revancha, pero todavía no está terminado. Vamos a jugar, cuando terminen los 90 en el Azteca ya tendremos todo claro. La dificultad es grande, pero nada es imposible", sentenció.

Troglio dice que el encuentro marchaba según lo planificado, hasta que sobre el final de la primera parte llegaron los goles de las Águilas.

"Plantemos un partido que sabíamos que íbamos a tener posibilidades en la recuperación y quedar mano a mano con el arquero, cosa que pasó, pero tuvimos la desgracia de no concretar y ellos en la primera nos hacen el gol y la segunda hacen el otro. Llegás al vestuario pensando que se va a complicar mucho más, pero tuvimos un segundo tiempo muy tranquilo sacando dos pelotas paradas y dando la lucha los 90".

"Estuvimos a la altura, demostramos que hay una evolución en los jugadores y pudimos sacar algo más. Errores hay, por algo llegan los dos goles. En el fútbol se cometen miles de errores, ellos se equivocaron y nos dejaron situaciones de gol. Sabíamos que era el rival más complicado y lo estamos llevando. Todavía estamos vivos, más allá de que nos quieran poner fuera, todavía vamos a seguir peleando".

Su relación son Solari

Al estratega albo también le preguntaron sobre el reencuentro con Santiago Solari, su relación y la plática que tuvieron antes del encuentro.

"Lo conozco desde que arrancó en River Plate. Era chico y yo estaba en lo último. Llegamos a enfrentarnos yo con Gimnasia. Me causa placer encontrarlo, primero por su historia como jugador, viene de una familia Solari muy importante en argentina. Nos representó bien como jugador en España y lo está haciendo como técnico en México. Me causó mucho placer encontrarlo", cerró.