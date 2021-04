Ricardo Canales decide no continuar con el CDS Vida; Nerlyn Membreño habla al respecto

Follow @GustavoRocaGOL

Ricardo Canales ha decidido dejar de ser jugador del CDS Vida de La Ceiba. El veterano portero, que fue parte de Honduras en el Mundial de Sudáfrica 2010, se bajó del barco cocotero en pleno torneo.

El guardameta ceibeño de 38 años de edad, incómodo por no tener minutos de juego, mejor decidió salir de la institución roja, sin dejar un claro mensaje sobre su retiro o no de las canchas.

Ante eso, el técnico del CDS Vida, Nerlyn Membreño, habló con DIEZ y aduce que Ricardo Canales dejó de entrenar con el club por la poca o nula participación que tiene en la portería, pues adelante tiene a Roberto "Pipo" López y al colombiano Cristian Arroyave.

"Él decidió no seguir en el equipo... nos habló de la posibilidad de no continuar faltando estas fechas, ni modo, es muy respetable la decisión de él, sobre todo con un jugador como él que ya es grande, y que tiene trayectoria y que merece respeto en esa parte", comenzó explicando.

Membreño asegura que él respeta la decisión de Ricardo Canales de abandonar la institución cocotera pero que la competencia en la portería era muy buena, algo que no le parecía al mundialista hondureño.



"Yo creo que un poquito de incomodidad de no participar, eso obviamente le sucede a cualquier jugador, y hablábamos de eso desde un inicio, nosotros le respaldamos el tema de terminar su contrato y de respetar su decisión, sobre todo porque yo fui jugador y a veces en nuestro medio no se respetan las decisiones de los jugadores y se les obliga a retirarse, en el caso de él, tenía contrato con el equipo", acotó.

El técnico del CDS Vida, seguía. "Al inicio se le planteó la situación de competir hasta finalizar el contrato, pero obviamente, en el equipo trajimos dos porteros, el caso de Pipo López y Cristian Arroyave y a mí me tocó decidir sobre el tema de verlos a los tres, él comenzó jugando, después jugó Pipo unos partidos y luego con Arroyave, que es extranjero, y en eso el torneo y cómo se ha dado, a lo mejor él al sentirse un poco sin la posibilidad de jugar, decidió no jugar. Yo lo entiendo y respeto esa decisión".

Sobre un hipotético retiro del "Gato" Canales, Nerlyn Membreño dijo no saber nada sobre su futuro, o si en el próximo torneo buscará seguir con su extensa carrera como portero, donde ya jugó con Motagua, Victoria y Atlético Choloma en un pasado. "No sé qué está planteando con su futuro. Es un jugador maduro, creo que solo el hecho de poder respetarle la decisión de no seguir entrenando más con el equipo en este torneo".

El guardameta ya rechazó hace unos meses ser directivo del mismo CDS Vida, esto para continuar siendo jugador de fútbol profesional, lo que haría pensar que el portero continuaría buscando extender más su historia bajo los tres palos.

EL DATO

El único partido que Ricardo Canales jugó en este Clausura-2021 con el CDS Vida fue en el empate 2-2 ante el Platense en La Ceiba el 18 de febrero del presente año.