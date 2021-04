Ricardo Canales sale a aclarar su salida del Vida: "Se me irrespetó. Les estorbaba mi presencia"

Ricardo Canales salió a aclarar los motivos por los que decidió continuar con el Vida. Dice que se sintió irrespetado, que nadie se acercó para explicarle lo ocurrido y su relación con el técnico Nerly Membreño.

Nerlyn dijo a DIEZ que el arquero decidió no seguir en el equipo por la incomodidad de no tener participación.

"No ocurrió nada de eso. Desde el jueves anterior ya no regresé a los entrenos porque no me sentía valorado, sentía que se me faltaba el respeto y llega un punto en el que rebalsa la paciencia de uno, entonces prefiero hacerse a un lado en vez de estar allí haciendo nada", inició contando Canales.

¿Se sintió relegado en el Vida? Se le consultó. "Sí, porque cualquier equipo valoraría a alguien así, a cualquier entrenador le gustaría tener cierta cercanía con un jugador que representa dentro del grupo, nunca sentí ningún apoyo, en el momento que me tuvo que representar (el DT) ante la directiva sentí que no me apoyó. Entonces siguieron sucediendo cosas que no me parecieron, mejor me hago a un lado. Siento que no he sido respetado ni valorado".

El "Gato" dice que se preparó para cumplir sus últimos seis meses de contrato jugando y tras ello colgar los guantes, pero niega que haya exigido minutos.

"No exactamente. Siempre he sido un portero que luchó por ser constante, los números lo hablan. Tampoco es algo que no me importaba, porque siempre fue el plan; retirarme jugando, para eso me preparé todo este tiempo. Pero si me preparan toda una pretemporada solo para jugar un partido, desde ya sentía las cosas por donde iban. Seguí mirando cosas, indiferencias y era mejor que tomara esa decisión. No era que tenía que jugar, era tener más participación, ya ni en la banca me llevaban".

"Repito, se me irrespetó. Mis compañeros están de testigos; siempre vieron una buena actitud mía en los entrenos, esforzándome para estar listo para una oportunidad que la miraba lejos, pero nunca decaí en el esfuerzo, pero llega un momento en el que uno dice ya no más".

Canales brindó detalles de la relación con el técnico Nerlyn Membreño. Explica que este no le hablaba en los entrenamientos.

"Cuando un técnico no te dirige la palabra, siendo el jugador que más da en el equipo y sabiendo lo que representa ante su grupo de trabajo, ya con eso te de una pauta. Y al momento de dar una lista no te lleve ni de suplente, hasta el momento nunca tuve una plática con él, nunca se acercó a decirme esto o lo otro, era como si no estuviera".

El cuidavallas de 38 años dijo que ya no le importaba al entrenador. "Sentirme valorado es también saber que le importo al entrenador, pero que yo haya dejado ir un día y que él ni pregunte también da a entender que no le interesa que yo esté o no en el equipo. Van a decir que es una decisión mía, sí es mía no ir, pero ¿por qué? Ya lo expliqué".

Lo que si aclara Canales que no tuvo ningún choque con Membreño. "Nunca he tenido problemas con nadie. Espero que si el técnico tiene un inconveniente me lo va a decir, o la directiva. Pero ninguna de las dos partes me dijeron nada, pero sí miré indiferencia. Así no puedo estar en un lugar".

Niega ofrecimiento formal para asumir un puesto administrativo

En enero José Almeida, presidente ejecutivo del Vida, contó que Ricardo Canales rechazó la propuesta para asumir como directivo y continuar jugando.

"Quiero aclarar también eso. Dijo que quería verme en la parte dirigencial, pero le dije que tenía seis meses más de contrato, hasta él se sorprendió y me preguntó: ¿Nerlyn sabe eso?, yo le dije creo que sí. Fue un ofrecimiento informal, no hubo nada formal. De allí yo miré que todo mi panorama cambió y por como han venido sucedido las cosas mejor me hago a un lado".

¿Es su retiro definitivo?

"Los planes eran terminar este torneo, pero jugando. No se dio, de allí vamos a ver qué decisión tomamos. Tampoco me voy a engañar; llega el tiempo que hay que tomar la decisión del retiro o podría seguir jugando, no puedo cerrar todo. Primero debo salir de esto, que es primera vez que se da en mi carrera".

¿Se marcha frustrado o molesto?

"No porque mi recorrido lo habla, nunca he sido un jugador de problemas. Que todo un plantel tenga el pesar porque no siga me da la pauta de que he hecho las cosas bien. Es la sensación más grande que puedo sentir en estos momentos, el apoyo de los compañeros, sus llamadas y mensajes. Lo demás se lo dejo a la conciencia de los que ocasionaron".

¿Nadie se sentó a decirle algo?

No. El cambio lo van a ver en mi puesto en los siguientes partidos. Allí está la respuesta que les estorbaba mi presencia".