Lo de Ramiro Rocca en Honduras no es casualidad: El récord goleador que firmó en El Salvador y Guatemala

Ramiro Rocca está siendo la sensación en la Liga Nacional de Honduras, donde ha descargado su poderío ofensivo enfundado con los colores del Real España, equipo que pasa una sequía de títulos de cuatro años.

El argentino, oriundo de Hughes, llegó a la capital industrial hondureña precedido de números sumamente de crack firmados con los escarlatas del Municipal de Guatemala, donde fue campeón de goleo.

Real España pujó fuerte por su fichaje y Ramiro Rocca no ha defraudado. Hasta el momento el tanque sudamericano firma ocho goles en igual cantidad de partidos, pero no se asombren, no es algo nuevo en el '19' de la máquina.

Rocca, en su último empleo logró celebrar 27 goles en 33 partidos. Ahí se consagró como uno de los atacantes más penetrantes del balompié centroamericano, en Municipal iba encaminado a récords imborrables pero la historia lo llevó a Honduras.

Ramiro Rocca lleva ocho goles en ocho jornadas con el Real España de Honduras.

Pero antes de su llegada, en 2020, Ramiro se consagró como el argentino con más goles en todo el año, incluso superando al astro y compatriota suyo, Lionel Messi, ídolo del FC Barcelona de España. Una cosa de locos, sinceramente.

- Rocca, sinónimo del gol en Centroamérica -

La historia de Ramiro Rocca en Centroamérica se resume en tres años y es bastante rica. Después de meditar su retiro definitivo, el gigantón estuvo ausente de las canchas por un tiempo pero decidió volver y lo hizo con todas sus fuerzas.

Llegó a finales del 2018 a El Salvador para ser fichaje del Chalatenango, un equipo bastante modesto del balompié cuscatleco. Vestido de púrpura marcó 11 goles en 23 partidos, un promedio bastante aceptable. Eso le ayudó para que las puertas de la Liga de Guatemala se le abrieran de par en par.

Ramiro Rocca fue campeon goleador y campeón de liga con el Municipal de Guatemala.

Al siguiente año, en comienzos del 2019, fue presentado como fichaje del Iztapa guatemalteco, un nuevo equipo y también de perfil modesto. Se siguió dando a conocer y amasó 21 goles en 40 encuentros. Vino lo bueno después. El Municipal lo fichó y es donde ha mostrado su mejor cara.

Con los escarlatas estuvo nada más dos torneos. Con la camiseta del Municipal el ariete argentino, Ramiro Rocca, marcó 27 goles en 33 partidos redondeando un promedio bastante aceptable de 0.8. Hasta el momento, con el Real España su destino va de ensueño, pues ha anotado ocho goles en igual suma de juegos.

SUS NÚMEROS EN CENTROAMÉRICA

Real España (Honduras): 8 partidos, 8 goles.

Municipal (Guatemala): 33 partidos, 27 goles.

Izatapa (Guatemala): 40 partidos, 21 goles.

Chalatenango (El Salvador): 23 partidos, 11 goles.



Resumen: 104 partidos, 67 goles.