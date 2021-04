Los secretos que rodearon el fichaje de Ramiro Rocca por Real España y el blindaje aplicado a su nuevo "killer"

Es el hombre del momento en la Liga Nacional de Honduras y el goleador que tiene ilusionados a todos los aficionados de Real España; Ramiro Iván Rocca. El delantero nacido en Hughes, Argentina, llegó al "aurinegro" para confirmar su fama goleadora, esa que cosechó rompiendo redes en El Salvador y Guatemala.



El mérito de su llegada al primer tricampeón nacional es del director deportivo, Javier Delgado, y aunque el "Sheriff" declare que "cualquier jugador del club no es mérito de una persona, sino del trabajo en conjunto", dentro de la institución reconocen que Delgado fue pieza fundamental para el contacto y posterior arribo del delantero argentino. Esta es la historia de la llegada del hoy goleador del Clausura 2021.

A mediados de diciembre el presidente catedrático, Elías Burbara, levantó el teléfono con el fin de contactarse con un viejo conocido para ofrecerle la Dirección Deportiva de un club que lo venía pidiendo después de ir de fracaso en fracaso.

En Real España ven como primer acierto la contratación de un director deportivo, fue Elías Burbara quien buscó al ex DT del club quien antes se había desempeñado en ese puesto con Alajuelense

En el otro lado del móvil contestó Javier Delgado y fue desde ese momento que el tico empezó a "buscar liga por liga; primero en Liga Nacional, después en Guatemala donde tengo muchos amigos, en El Salvador, Panamá... al final de cuentas me contacté con el agente de Ramiro, al cual yo ya conocía de trabajar en Costa Rica, nos hablamos por otro jugador; un paraguayo que yo había tenido como Director Deportivo cuando estaba en Universitarios de Costa Rica, quería traerlo, pero no se pudo. Ahí empezamos a hablar sobre Ramiro y me comentó de la situación contractual de él, que era complicada, que existía una cláusula de salida, pero que la prioridad la tenía Municipal", inició relatando Delgado en una entrevista con DIEZ.



Delgado admite que Rocca gustó de inmediato por su registro goleador y apunta que "la clave fue nuestra paciencia" ya que la salida del Municipal era compleja desde el tema contractual y hasta la participación en el torneo doméstico guatemalteco ya que los tiempos eran justos, el contacto con el representante del sudamericano iniciaron, " tuve muy poco contacto con Ramiro, fue todo con el agente porque Ramiro estaba en pleno campeonato con Municipal, había que tener mucho cuidado, mucho tacto. Fue directamente con el representante, hasta el final, cuando había que tomar decisiones, tuve una primera plática con Ramiro".

En ese primer contacto del "Sheriff" con el "Pistolero", Ramiro dio una agradable sorpresa al mostrar el interés no solamente en lo económico, sino también en todo lo que era y rodeaba a Real España, "él no tenía dudas, pero quería asegurarse que si salía de un club en el que estaba cómodo y era goleador era para mejorar en todo sentido; preguntaba por el club, la ciudad, por el equipo que teníamos, por los seleccionados. Me llamó la atención porque muchas veces el jugador solo se va por la parte económica, pero él se interesó por todo".

Ramiro Rocca llegó con un registro temible al anotar 23 goles en su última campaña con el Municipal.

Sin embargo, la negociación no fue sencilla debido a la polémica y al revuelo que se generó al conocerse la noticia en Guatemala debido a que el futbolista estaba en plena competencia en fases finales con los rojos.

Delgado admite que "siempre es complicado sacar a un goleador por todo lo que representa" y hasta reconoce que "en algún momento pensamos que no se iba a dar; cuando en Guatemala sale la noticia que Ramiro ya había firmado y ya tenía un compromiso con nosotros, se armó la polémica y el jugador se vio presionado, perjudicado porque empezaron a hablar muchas cosas" fue entonces cuando tanto el club como el entorno del jugador decidieron "parar un poco las conversaciones y acordar con el representante que todo se iba a definir cuando se terminara el campeonato".



Afortunadamente para Real España el trabajo estaba hecho, el interés de Ramiro creció gracias a la conversación con Delgado, y pese a tener ofrecimientos de otras dos instituciones decidió aterrizar en San Pedro Sula, "al final de cuentas, con lo que habíamos hablado con Ramiro fue fundamental para que él decidiera venir", comentó Delgado.

Real España presentó a Ramiro Rocca el 10 de febrero, seis días antes del arranque del Clausura 2021, en dos meses ya suma 8 goles y el máximo artillero del torneo.



Rocca ha caído con pie derecho en el campamento de la Realeza, con 8 goles en 9 partidos es el máximo anotador del Clausura 2021 y eso ha generado rumores, comentarios y cierto interés; pero Delgado y el club se mantienen tranquilos porque asegura que, pese a que "ese es el riesgo que se corre con un goleador, que tenga una cotización con sus goles, Ramiro tiene contrato por dos años y está blindado por ambas vías; tanto por seguridad de él como del club".

Una posible salida del nacido en Hugues sólo podría darse si la oferta llena las expectativas de la institución, pero claramente "la prioridad es mantenerlo" ya que el horizonte negriamarillo es claro "armar un equipo que no sólo sea de un torneo; el plan es mantener una base, un equipo que se pueda sostener y dar resultados por 2, 3, 4 torneos".



Finalmente, Javier Delgado reconoce que lo de "de Ramiro no es casualidad, ya es ratificado en El Salvador, Guatemala y ahora en Honduras" y deja muy en claro que si algún club quiere contar con él en sus filas "va a tener que pagar por un traspaso, hacer una inversión".