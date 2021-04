Reynaldo Tilguath explica porqué pretendían jugar con Real España en el Nacional y habla de su futuro

Real de Minas se juega la categoría en los 4 partidos restantes del Clausura 2021, el club hizo la solicitud para jugar sus últimos dos partidos de local en el Estadio Nacional, pero Liga Nacional no le dio el visto bueno para el cambio.

"La petición del cambio en realidad fue porque el Estadio Marcelo Tinoco está en remodelación y a raíz de eso los jugadores nos comunicaron que lo ideal era jugar en Tegucigalpa y nosotros como cuerpo técnico lo avalamos, se hizo la solicitud, pero al final la Liga no aceptó así que el partido queda para Danlí", dijo el técnico Reynaldo Tilguath en plática con DIEZ.

El "Chino" dejó en claro que "lo primero que se tenía que hacer era hablar con Real España, ellos aceptaron porque juegan el miércoles contra Motagua, pero al final la Liga por presión de otros equipos no aceptó el cambio".

Consultado por la intensa lucha por no descender reconoció que no miró el partido entre Real Sociedad y Motagua. "A la hora del partido estábamos en amistoso contra Gimnástico, al final nos dimos cuenta que habían empatado", y admite que "el campeonato se puso más interesante ahora, porque ya no son 5 puntos, solo son 2 los que estamos arriba de ellos y lo importante va a ser sumar el domingo, lo ideal es llegar a las últimas 2 jornadas con 4 puntos de ventaja".

La clave para Tilguath será que sus dirigidos "en los dos partidos que nos tocan de local tenemos que sumar, sabiendo que nuestros rivales aún juegan por algo; Marathón va a tener posibilidades de clasificar al igual que el Honduras Progreso que esa es su aspiración. Son dos rivales complicados, difíciles, tenemos que hacer buenos partidos, partidos inteligentes y tratar de sumar".

El DT lo tiene claro, la alegría de la permanencia "depende de nosotros; de lo que hagamos o dejemos de hacer en el campo".

Sobre su futuro no titubeó y fue tajante al asegurar que la "idea es continuar con el equipo el próximo año" y que al finalizar el torneo. Sin importar si es en Liga Nacional o Liga de Ascenso, "comenzaremos a planificar la próxima temporada, a definir que jugadores se pueden ir, que jugadores pueden venir" pero tiene en claro que "con lo que tenemos podemos salvar la categoría y así el próximo torneo haremos un mejor papel".