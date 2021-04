Monstruosa paternidad verdolaga ante el Lobo, Marathón nunca perdió ante UPN

Héctor Vargas y sus dirigidos buscan cerrar una semana positiva tras la victoria ante Platense y el empate ante Timbers, pero más allá de una seguilla de partidos importantes, son conscientes que llegan necesitados de la victoria ya que después de 10 partidos apenas suman 9 puntos y se encuentran en la última posición del Grupo A, lo que los estaría dejando fuera de la liguilla. Afortunadamente para las intenciones esmeraldas el equipo suma 3 partidos consecutivos sin perder en todas las competencias y ha recuperado a hombres importantes como Luis Garrido y Cristian Cálix.

Kervin Out. La mala noticia para el "Monstruo" es que no podrá contar con su eje principal en el juego y la distribución ya que Kervin Arriaga, luego de la expulsión ante Platense, recibió una severa sanción de la Comisión de Disciplina y no estará disponible en los próximos tres partidos.



Por su parte, la manada de Salomón Nazar intentará reencontrarse con la victoria luego de dos derrotas consecutivas y 3 partidos sin ganar tras los enfrentamientos ante Real Sociedad y Honduras Progreso. Pese a los últimos malos resultados, los estudiosos se mantienen como tercer lugar del Grupo B y cuentan con una ventaja casi definitiva en la batalla por la clasificación al haber sumado 13 puntos y sacarle cinco unidades a su más cercano perseguidor, Real Sociedad.



Sin Róchez y Sanchéz. Las bajas también afectan a los estudiosos tras las bajas del volante Carlos Róchez (tobillo) y el contención Jason Sánchez (rodilla), ambos estarán ausentes por lesión y no viajaron con el plantel a San Pedro Sula.

Monstruosa Paternidad.



Los datos son ampliamente favorables para el nueve veces campeón nacional, las frías estadísticas demuestran un dominio absoluto de las pansas verdes sobre UPN, y es que los de Vargas no conocen la derrota ante su rival de esta tarde; después 13 partidos jugados, Marathón derrotó en 8 ocasiones a Lobos, convirtiéndolo así en uno de las series más favorables y asequibles a su favor.



El Yankel Rosenthal se ha mantenido como un fortín en estos encuentros ya que, con el de hoy, será el quinto partido entre ambos, hasta ahora el local cuenta con un impresionante 83% de efectividad al haber ganado 3 de los 4 partidos (empató el restante) jugados en su cancha.



Ficha del partido:

Estadio: Yankel Rosenthal

Transmisión: TDTV+

Hora: 3:06 pm



Serie histórica:



13 partidos jugados

8 victorias para Marathón

5 empates

0 victorias para Lobos

28 goles a favor de Marathón

14 goles marcados por UPN



Serie en el Yankel Rosenthal



4 partidos jugados

3 victorias para Marathon

1 empate