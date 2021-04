Revive el fútbol sala en Honduras y hoy arranca en Tegucigalpa la Liga Nacional

El punta pie inicial se dará este viernes por la tarde cuando los equipos de UPNFM, Banco Atlántida, Sporting Alianza y Menkar se vean las caras.



En plática con DIEZ, el director técnico de Boca Juniors Futsal HN, Gonzalo Montenegro, 32, detalla cómo se dio todo para que el torneo hoy sea una realidad, "un grupo de entrenadores de Tegucigalpa visualizaron que Honduras no podía participar a nivel de selección nacional por la ausencia de una liga nacional de futsal, fue de esta manera que se comenzó a generar ideas para desarrollar la liga".



Una de las grandes noticias es que el torneo contará con equipos de muchas partes del territorio nacional, ya que "hay de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Siguatepeque, Danlí, Choluteca, hasta de Taulabé, eso es muy bueno porque hace que no sea un torneo regional, sino que le da un toque nacional", comentó.

Con pasado en Selección Argentina de futsal, Montenegro no es un improvisado en esta disciplina, y cuenta que "En mi país tuve la oportunidad de jugar a este deporte, de representar a la selección nacional 2 años".



Actualmente la liga no es avalada por Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (Fenafuth), pero sí "están al tanto del torneo, se han hecho las gestiones y la Federación está esperando el desarrollo y conclusión de este torneo para, a partir del otro campeonato, ellos dar el aval completo".

"Apuntamos a ser una liga profesional, de momento no es remunerado el esfuerzo, pero ese es el fin para cada jugador, para cada cuerpo técnico", apuntó Gonzalo que se animó a avizorar que esta naciente disciplina "va a ser una herramienta interesante, importante, buena, no solo para los equipos que están ahora, sino también para otros que se puedan unir en el futuro. Incluso pensando que puede llegar a ser una alternativa de vida, hoy hay muchos jóvenes que tal vez están esperando una oportunidad en el deporte y el futsal podría convertirse en su deporte y en su ocupación, incorporándose a un lugar donde pueden aprender valores, disciplina, responsabilidad".



El espectáculo no va a faltar ya que Montenegro afirma que "es un deporte muy vibrante, como el basquetbol, es deporte de ráfaga y eso le da un toque distintivo", además se ilusiona al "Ver cómo va creciendo y la magnitud que está tomando nos hace soñar en poder tener representaciones nacionales; no solo a nivel mayor, sino también selecciones juveniles, soñar con divisiones inferiores, con selecciones sub 14, sub16, sub18".



Para el DT el objetivo no solamente es fomentar, crear, competir en la liga, también adelantó que el proyecto va mucho más allá "Nosotros como Boca Juniors Futsal HN, tenemos la visión no solo de comprender el equipo que participar en la liga; sino de también formar nuestra escuela de futsal, queremos armar una escuela que pueda recibir a niños de 5 años en adelante, eso es lo que queremos y visualizamos a mediano plazo; para finales de este año o inicios del otro".







La ceremonia de apertura será este sábado a la 1:30pm en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de San Pedro Sula.



Bases del torneo.



Se divide en 2 ramas: Masculinas y femenina.

Contará con 12 equipos en la rama varonil; y 8 en la femenil.

Formato de la liga: Fase de grupos y eliminatoria directa

Hombres: 3 grupos de 4 equipos; avanzan los 2 mejores de cada grupo y los 2 mejores terceros a 4tos de final que se disputarán a partidos ida y vuelta.



Mujeres: 2 grupos de 4, clasifican los primeros de cada grupo a ronda de semifinales que serán a partidos de ida y vuelta.



Sedes: Tegucigalpa, San Pedro Sula y Siguatepeque



Jornada 1.

Viernes

Upnfm Teg Fem v Banco Atlántia y Sporting Alianza v Menkar



Sábado

Fenix v Independiente

Sporting Alianza Fem v Unión Central

Catrachos v UPNFM TEG

Inter v Cihualtepec



LO TENÉS QUE SABER

La liga se regirá bajo el Reglamento FIFA Futsal, cualquier deportista puede ser parte de los equipos del torneo si es mayor de 15 años.