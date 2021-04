Diego Vázquez: "Cuando son errores tan marcados es por distracciones mentales; puede ser por el sínfrome FIFA"

Consciente de los graves errores defensivos que han privado a Motagua de dos triunfos que hoy lo tendrían en el primer lugar, el entrenador Diego Vázquez compareció a una conferencia de prensa previo al juego ante Honduras Progreso programado para el domingo a las 4:00 PM.

El argentino ha asegurado que el tipo de errores que han tenido ante Real de Minas y Tocoa, especialmente los de Marcelo Pereira, se debe a distracciones mentales y una de las razones por los cuales se dan asegura es por el "síndrome" FIFA.

¿Qué cree que es lo que ha pasado con su equipo en las ultimas dos jornadas y qué espera en lo que viene?

En Tocoa rescatamos un punto en una cancha compleja contra un equipo que se juega el descenso, al final eso termina siendo positivo, no es una visita fácil, ya en el juego ante Real de Minas sí debimos haber sacado los puntos y nos empataron con errores, nos han hecho cinco goles y hemos tenidos errores bastantes marcados en la zona baja.

¿Sientes que así cómo va la pelea en el torneo el liderato de grupo se definirá en el clásico cuando enfrenten a Olimpia?

Quedan 15 puntos en disputa, son cinco partidos incluido ese que decís, estamos a dos puntos de ellos y eso menos de un juego, todavía dependemos de nosotros porque enfrentamos al rival directo (Olimpia), vamos a seguir luchando y el rival de este caso (Olimpia) tampoco ganó en Tocoa, así que hay que medir todo con la misma vara.

¿Anímicamente cómo está el plantel después de los errores en la zona defensiva y en qué se trabaja para contrarrestarlos?

Son errores muy marcados, errores mentales en tomar decisiones en momentos claves, distracciones; contra Real de Minas nos distraemos en la marca y ahora (ante Real Sociedad) al intentar salir jugando en la zona de seguridad en una cancha compleja, pero esto es un juego de errores, lo importante es reponerse, trabajar para corregirlo e intentar no cometerlos, pero cuando son tan marcados es por distracciones mentales, es difícil buscar una (razón) porque hay muchas, venimos de una fecha FIFA y existe el síndrome FIFA y esa es una (posibilidad) muy grande, no digo que es esa exactamente, pero hay un sinfín de situaciones que provocan distraerte en un partido y perder la concentración en momentos claves, lo que nos ocupa a nosotros es fortalecer la parte mental, tenemos trabajo en los entrenamientos con eso y lo vamos a intensificar

Tomando en cuenta estos errores y distracciones que mencionas ¿habrá cambios ante Honduras Progreso?

Vamos a ver, pero también es por la continuidad de partidos (la opción de tener variantes), no necesariamente por un error, como dije recién, esto es un juego de errores, siempre los hemos cometido y los vamos a seguir cometiendo, esperemos que no tan frecuente porque muchas veces se tienen errores y no se reciben goles, ahora aparte de cometerlos, nos anotaron goles y el rival estuvo preciso, como dije al inicio hay un sinfín de situaciones por las cuales podés distraerse, puede ser por el síndrome FIFA o situaciones personales de los jugadores, son muchas cosas y es difícil establecer una, hay que hacer hincapié y estar bien, pero tampoco esto es tan grave, en Tocoa era una salida compleja.

¿Físicamente cómo llega su equipo o si presentan lesiones ante Honduras Progreso?

Estamos bien más allá de alguna la seguidilla de partidos y alguna molestia muscular que es natural.