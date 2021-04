"Si no nos pagan, no viajamos": Honduras Progreso sigue en huelga y suma tres días sin entrenar

El drama no finaliza alrededor del Honduras de El Progreso, el conjunto arrocero sumó su tercer día de paro de labores al no verse solventada la situación por la falta de pagos.

La plantilla junto al cuerpo técnico nuevamente se citaron a las instalaciones del estadio Humberto Micheletti a las 4:00 de la tarde con el fin de obtener respuestas por parte de los directivos.



Sin embargo, el presidente Elías Nazar no llegó a la reunión con los jugadores quienes están esperándolo desde hace dos días.

Fuentes cercanas al club dieron a conocer que el presidente de la institución había pactado su presencia para escuchar y solventar la deuda con los futbolistas; pero su ausencia solo provocó un mayor malestar e incertidumbre en el futuro inmediato del que una vez fue campeón nacional.



Ya son tres días consecutivos en el que el plantel progreseño no se entrena, y su presentación para el duelo ante Motagua de este domingo está cada vez más en duda, ya que los futbolistas mantienen su postura de no viajar y no presentarse hasta obtener una solución por parte de Nazar y los directivos.

"SI NO PAGAN, NO VIAJAMOS"

El plantel nuevamente está citado en el estadio progreseño este sábado y deberán decidir si viajan o no a Tegucigalpa.

Una fuente dentro del club informó a DIEZ que la postura del plantel es esperar hasta última hora, pero si no se hace efectivo el pago a los dos meses de salario adeudado, han que "si no nos pagan, no viajamos".

DIEZ conoció además que este viernes por la noche el grupo de futbolistas irá a la oficina del presidente Nazar a ver si los atienden y pueda depositarles el dinero.

¿QUÉ DICE EL REGLAMENTO SI NO SE PRESENTA?

Según el Código de Disciplina aprobado por la Federación de Fútbol, en caso que un club no se presenten al juego programado tendrán automáticamente la pérdida de puntos y un resultado en contra de 3-0 y una multa de 60 mil lempiras. Además, si llega a dos juegos sin presentarse, podría ser desafiliado de la Liga Nacional.

Sin embargo su rival, en este caso Motagua, deberá presentarse al estadio Nacional junto al árbitro designado y esperar 15 minutos después de la hora pactada, tras este tiempo, el central declarará "renuncia o retirada" y un posible castigo deberá ser resuelto por la Comisión de Disciplina.