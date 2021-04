Blog Ponce Morazán: "Olimpia, Marathón y todos los centroamericanos ya cargan con la Cruz de la eliminación"

El panorama para todos los centroamericanos que participan en la Liga de Campeones de la Concacaf es realmente inconsolable y desalentador, eso derivado a que todos deberán ganar de visitantes y esto que ya podemos excluir al pobre Real Estelí con cuatro goles en contra en la mochila.

En la práctica, al Olimpia le ha tocado bailar con la más fea, el América de México, al que perdonó en la ida en Tegucigalpa y ahora lleva en las espaldas una derrota de 1-2 con el adicional de la desventaja por los goles recibidos en su feudo.

Con todo y que el equipo de Televisa no le pasó por encima al viejo León, como muchos fatalistas y antis presupuestaban, el sabor de la caída es muy amargo ya que el resultado realmente lo tradujo los condenables errores defensivos del albo y la contundencia del mexicano.

Como villanos quedaron marcados, en este partido inicialmente, el técnico Pedro Troglio, con la invención de Leverón como lateral izquierdo y del descontinuado Jorge Álvarez en el medio campo. Si le sumamos a eso la apuesta equivocada con su compatriota Ezequiel Aguirre, autor de una jugada en la que pasó de lo sublime a lo ridículo, al tener fácilmente en sus botas el 1-0 y botar la pelota ridículamente, con Memo Ochoa a las buenas de Dios. Demasiados errores ante un equipo poderoso como el América que no te perdonan.

El Olimpia no pudo en casa y cayó frente al América de México en la ida de la Champions. AFP

Los clavos del América, con el martillo de Federico Viñas y el paraguayo Sergio Díaz, cedido por el Real Madrid, han dejado una profunda herida en el rey de copas puesto que requiere de una cosecha de dos goles de diferencia para botar en el Azteca al equipo de Emilio Azcárraga.

En el tintero, y en las voces de los optimistas, se escuchan los cañones de esperanza, pero no solo hay que ganar sino que se ocupa una diferencia de dos goles, salvo el 2-1 que llevaría el duelo directamente a penales.

Siempre sostuvimos que no había tanta diferencia, por lo menos en la serie de albos y águilas mexicanas, teoría que solo la podrá desbaratar una goleada del hepta campeón de la Concacaf al club hondureño. Como escalofriante antecedente, y en el nuevo formato, el último que se paró en el Coloso de Santa Úrsula, el Motagua, se comió 4-0.

Pese a la ventaja en el banco, el argentino Santiago Solari seguro enviará sus mejores toros a la cancha del Azteca para evitar vergüenzas como las que dejó Miguel Herrera, eso pondrá más empinada la cuesta para los dirigidos de Troglio.

Para rematar, sobre esta llave, yo no veo remontada en el Azteca, pero si las piedras luego me caen en la cabeza, tocará soportarlas.

EL VIAJE DE MARATHÓN A PORTLAND

El otro de catrachilandia, el Marathón de San Pedro Sula, les puso un tapabocas en la ida a muchos, me autoexcluyo porque si le daba opciones de puntos, con su empate 2-2 frente al Portland Timbers, celebrado como un triunfo por sus sufridos aficionados.

Es que las sensaciones con el verde eran de una goleada pronosticada, por los malos antecedenres de Héctor Vargas sobre todo ante rivales mexicanos, hacemos la aclaración.

El Marathón logró un empate a dos goles frente al Portland Timbers de la MLS.

Debo reconocer que el Marathón logró competir de igual a igual con el Portland, pese a los millones de dólares que los separan, por sus plantillas de jugadores, dejando muy en alto su escudo.

Con un planteamiento muy ambicioso, el esmeralda nos sorprendió a todos y pudo hasta haber despachado a los de Oregón con una derrota, pero la historia se decantó por un empate con goles.

Ahora bien, el panorama no pinta bien para el regreso el próximo martes, ya que los clubes de Estados Unidos y mexicanos no suelen perdonarte en casa. Todo con el atenuante para Marathón que los clubes de la MLS aún no entran en competencia, aunque ninguno de sus representantes perdieron en la saluda inicial.

El nonacampeón hondureño requiere de un triunfo por la mínima o de un empate 3-3 objetivo que se ve altamente complicado, por la calidad de jugadores de la MLS, muy por encima de los centroamericanos, aunque las ilusiones se mantengan vigentes.

Pero igualmente están cargando con la pesada cruz de la eliminación el Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, del hondureño Alex López, tras caer miserablemente en su reducto ante el Atlanta United y el Philadelphia Unión, los dos por 0-1.

Estos equipos ticos solo son gallos ahora en la Liga Concacaf y producto de eso están viviendo una pesadilla con todas sus selecciones incluso como les acaba de pasar con la eliminación de los Juegos Olímpicos de Tokio. Pena ajena me embarga con el Real Estelí de Nicaragua, sometido a una humillante caída en la ida, en Estelí, 0-4, contra el Columbus Crew de los Estados Unidos.

La vergüenza es porque no concibo aún como el Motagua pudo ser eliminado por el peor equipo de los 16 que están en octavos de final de la Champions de la Concacaf, ridículos que solo pueden pasarle al azul.