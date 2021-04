Olimpia enfrenta al Vida buscando alejarse más de Motagua; Real Sociedad a otra final en el Puerto  

Los dirigidos por Pedro Troglio llegan a la undécima jornada del Clausura 2021 después de la derrota contra el América 1-2 en Liga de Campeones de Concacaf, pero en el ámbito local se mantienen como el mejor equipo del torneo y son primeros del grupo B con 22 puntos tras 9 partidos y como el más goleador del certamen con 21 goles a favor; sin embargo, el actual bicampeón del fútbol hondureño no contará con todo su plantel a disposición.



Eddie y Banegas KO. Eddie Hernández y Allan Banegas se perderán el compromiso por lesión. Hernández, que se esperaba ya estuviese disponible para el partido de hoy, recayó de una contractura, mientras que Banegas también presenta el mismo malestar en los isquiotibiales que no le permitió entrenar a la par de sus compañeros.

Por su parte el Vida, que viene de perder en la misma cancha ante Real España el sábado pasado, quiere retomar la senda del triunfo para de esa manera mantenerse en zona de clasificación y no perder de vista al conjunto catedrático.



Los Cocoteros también presentan bajas; el mediocampista Guillermo Chavasco estará ausente del terreno de juego ya que sufre un problema en el menisco de su rodilla izquierda. El tiempo de recuperación para el volante uruguayo es de aproximadamente 14 días, y solamente lleva 10 de reposo por lo cual no llega al compromiso contra su ex club.



Otro que ya no es parte del "Rojo" es Ricardo Canales que entre semana decidió no continuar en el club.

Olimpia sólo ha perdido un partido en el torneo; después de 9 encuentros, los merengues ganaron 7 y empataron 1.



Vida suma 12 puntos, los mismos que Honduras Progreso y suma un punto más que Platense, los de Nerlyn Membreño quieren seguir en puestos de clasificación.



EL DATO

La última vez que blancos y rojos se vieron las caras fue el 3 de enero del presente año en el marco de las semifinales del Apertura 2020, fue victoria del León 3-0 con goles de Yustin Arboleda, Jorge Álvarez y Eddie Hernández.



Posible alineación Vida: Cristian Arroyave, Carlos Meléndez, José Colón, Oliver Morazán, Luis Palma, Denis Meléndez, Ángel Tejeda, Danilo Palacios, Alexander Aguilar, Dayron Suazo, Carlos Sánchez.



Posible 11 titular Olimpia: Edrick Menjívar, Maylor Flores, Elvin Casildo, Johnny Leverón, Javier Portillo; Ezequiel Aguirre, Deybi Flores, José Mario Pinto, Josman Figueroa, Michaell Chirinos y Jerry Bengtson.



Ficha del partido:

Estadio: Municipal Ceibeño, La Ceiba

Hora: 5:15 pm

Transmite: TDTV+

Árbitro central: Héctor Rodríguez





El otro partido que se jugará el día de hoy por la Jornada 11 es una final para ambos equipos; Platense recibe a Real Sociedad. El conjunto escualo le hará los honores al necesitado equipo de Tocoa en un encuetro donde ambos tienen la necesidad de sumar; el

"Tiburón" lucha y busca la clasificación, mientras la Real quiere sumar para salir del último lugar de la tabla acumulada que lo estaría sentenciando al descenso.



Ficha del partido:

Estadio: Excélsior de Puerto Cortés

Hora: 5:00pm

Transmite: Tigo Sports

Árbitro central: Marlón Díaz