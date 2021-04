El campeón Atlético Pinares es eliminado en la Liga de Ascenso tras soberbia remontada del Real Juventud

Ante todo los pronósticos, el actual campeón de la Liga de Ascenso, Atlético Pinares, ha sido eliminado del Clausura 2021 a manos de la Real Juventud que ha tenido una voltereta espectacular después de haber perdido (2-0) a mitad de semana el juego ida en Ocotepeque.

Este sábado el conjunto dirigido por Mauro Reyes logró derrotar 3-1 en el estadio Argelio Sabillón al 'monstruo verde' y así empatar el global 3-3 y como fue líder su grupo el estar mejor posicionado en la tabla le ha dado el pase a los cuartos de final.

De esta forma se asegura una finalísima en la segunda división hondureña ya que la intención del Pinares era repetir el título y alcanzar su ascenso de forma directa a la Liga Nacional: por su parte los santabarbarenses ahora en la siguiente fase de cuartos les tocará medirse contra el ganador de la llave Victoria-Boca Junior que juegan el domingo en La Ceiba, en la ida empataron 1-1 en Toca.







PARRILLAS A PELEAR POR NO DESCENDER

Por su parte en el grupo E, en una emocionante última fecha, el Lone FC perdió la oportunidad de culminar líder al empatar 4-4 con el Atlético Choloma en el estadio Olímpico de San Pedro Sula y llegar a 18 puntos, mismas unidades del Atlético Independiente que cayó goleado este sábado 4-1 contra el Villanueva FC en el estadio Adrián Cruz.

Tanto Lone como Independiente han avanzado directamente a cuartos de final mientras que Parrillas One, con su derrota, le tocará pelear un repechaje de ida y vuelta para no descender siempre ante el Brasilia, ambos por haber quedado últimos en la tabla.

El que gane dicho emparejamiento salva la categoría de forma automática y el que pierda esperará al también perdedor del juego Broncos FC y Estrella Roja y se enfrentarán, también a duelo de ida y vuelta, para definir quién se queda en el ascenso y quién se marcha ala Liga Mayor.

AQUI TEXTODEPIEDEFOTO





RESULTADOS DEL VIERNES

Juticalpa 2-0 Olancho FC

RESULTADOS DEL SÁBADO

Villanueva 4-1 Independiente

Parrillas One 0-1 Brasilia

Lone FC 4-4 Atlético Choloma

Real Juventud 3-1 Atlético Pinares

JUEGOS DEL DOMINGO

PARA AVANZAR A CUARTOS

3:00 PM: Social Sol vs Santa Rosa (Olanchito)

3:00 PM: Victoria vs Boca (La Ceiba)

3:00 PM: Deportes Savio vs San Juán (Santa Rosa de Copán)

POR EL NO DESCENSO

4:00 PM: Atlético Esperanzano vs Olimpia Occidental (La Esperanza)

LUNES

POR EL NO DESCENSO

4:00 PM Bucaneros vs Yoro FC (La Ceiba)

PENDIENTE DE PROGRAMAR

POR EL NO DESCENSO

Estrella Roja vs Gimnástico

CLASIFICADOS A CUARTOS

1. Lone FC

2. Independiente

3. Real Juventud

Faltan 5 equipos por confirmar su presencia.