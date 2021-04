Olimpia goleó al Vida asegurando el primer lugar del grupo y ahora solo piensa en remontarle al América

Seguir a @kelvincoelloHN

Olimpia cumplió a cabalidad el examen frente al Vida, sin exigirse mucho, efectivo en sus jugadas claras y con un rival que no le exigió, se trajo un triunfo 3-0 para asegurar el primer lugar del grupo e ir a México a cumplir el miércoles por la Champions de Concacaf.

Este equipo Vida de Nerlyn se ha desinflado. Atrás quedó aquel club avasallador que ponía en jaque a los rivales. Así como están jugando le están dando una gran ventaja al Real España que este domingo tiene que cumplir en Danlí para asegurar la punta del grupo A.

Pedro Troglio no cuidó a nadie, pues al estar cuesta arriba frente al América en Concacaf, se la tiene que jugar en el torneo de casa y no podía darse el lujo de fallar ya que tiene a Motagua apretando. Frente a los cocoteros se miró tan superior que parecía de otra liga.

El delantero del Vida, Luis Palma, cubre la pelota ante la marca del "Patón" Mejía del Olimpia. Fotos DIEZ | Edgar Witty

Muy rápido iniciado el partido apareció Jerry Bengtson para hacerse presente en el marcador. Un centro enviado por Michaell Chirinos desde la izquierda fue conectado por el artillero que la envió a guardar y así comenzar a sentenciar un duelo donde el rival no reaccionó. Los albos se mostraron muy bien atrás y eso fue suficiente para sacar el cero.

Nerylin Membreño, DT que volvía tras la suspensión, intentó hacer volver al equipo mandando a Luis Palma a liderar buscando con remates de media distancia pero la puntería no estuvo fina. Ángel Tejeda intentó con un cabezazo pero no llevó peligró y en la primera parte, el portero Edrick Menjívar no pasó apuros.

Los goleadores del Olimpia, Jerry Bengtson, Edwin Rodríguez y Yustin Arboleda festejando en el estadio Ceibeño. Fotos Edgar Witty

Pero Olimpia quería más. Apareció uno que siempre tiene algo que dar cuando tiene la pelota y fue Edwin Rodríguez. “El Garrobo” se quitó la marca del “Mango” Sánchez y sacó un remate desde afuera del área que no parecía peligroso, pero con tan mala fortuna que fue desviado por Denis Meléndez y hacer el 2-0, pero el juez Héctor Rodríguez se lo dio a su paisano de Quimistán que curiosamente lleva el mismo apellido pero no son familia.

Así se diluyó la primera parte. En el complemento Troglio refrescó el equipo, mandó a José Mario Pinto para darle descanso a Edwin Rodríguez, de igual forma a Córdova que estaba amonestado y mandó a Ever Alvarado. Olimpia jugó tan relajado que el juego se disputó en la cintura del campo con pocas llegadas de peligro.

El Vida se ha desinflado y no pudo contra un Olimpia que sin hacer mucho se llevó un triunfo 3-0 que lo hace líder del grupo del Centro. Foto Edgar Witty

Vivimos un complemento de monólogo. Apenas algunos chispazos de Palma intentando con remates al marco pero desviados. Olimpia seguía ordenado, sabía que la meta era mantener el cero atrás y lo hizo así hasta minuto 90 que Yustin Arboleda sentenció el juego. El colombiano apareció solito dentro del área para cabecear y poner el 3-0 que les dio tres puntos y la tranquilidad que nadie los puede bajar del primer lugar de la zona del centro.

FICHA DEL JUEGO

VIDA (0): Cristian Arroyave, Carlos Meléndez, José Velásquez Colón, Danilo Palacios, Carlos Sánchez, Roger Sanders, Dayron Suazo, Denis Meléndez, Alex Aguilar, Luis Palma y Ángel Tejeda DT Nerlyn Membreño

OLIMPIA (3): Edrick Menjívar, Maylor Núñez, José García, Johnny Leverón, Samuel Córdova; Michael Chirinos, Deybi Flores, German Mejía, Edwin Rodríguez; Jerry Bengtson y Yustin Arboleda. DT Pedro Troglio

CAMBIOS

VIDA: Entró: Joel Membreño y salió Carlos Sánchez (min.85); Entró: Edinson Fúnez y salió: Alex Aguilar (min.85); entró: Limber Omar Pérez y salió Ángel Tejeda (min.85), entró: Ronald Maradiaga y salió: Luis Palma (min. 90).

OLIMPIA: Entró: José Mario Pinto y salió: Edwin Rodríguez (min.69); entró: Ever Alvarado y salió: Samuel Córdova (min 69); entró: Josman Figueroa y salió: Jerry Bengtson (min.78), entró: Ezequiel Aguirre y salió: Michaell Chirinos (min. 85)

GOLES

1-0 Jerry Bengtson (min.7)

2-0 Edwin Rodríguez (min.32)

3-0 Yustin Arboleda (min.90)

TARJETAS

Amarillas

VIDA: Nerlyn Membreño (min.70), Carlos Meléndez (min.84).

OLIMPIA: Samuel Córdova (min.19), José García (min.26) y Edwin Rodríguez (min.57)

EXPULSADO

VIDA: Denis Meléndez (min.84).