Pedro Troglio no se da por vencido frente al América: “Hemos recibido balazos y nos hemos levantado”

Para el entrenador del Olimpia, Pedro Troglio, ir perdiendo la serie ante el América no es algo que desmotive al equipo, al contrario, lo motiva para que se vaya a parar sin miedo en el Azteca el miércoles por la vuelta del juego de Champions de Concacaf.

El timonel argentino fue muy claro tras vencer al Vida 3-0 por el torneo local y acepta que es cierto, les tocó el rival más complejo y duro del torneo internacional, pero en la cancha se han visto sorpresas y ellos quieren darla. ¿Le ajustará? Troglio dice que han recibido golpes duros y se han levantado.

“Nosotros no nos caímos nunca contra el América de México. Muchos piensan que es un trámite jugar contra ellos y les vamos a ir a ganar en una serie de local y visitante, no. Estamos enfrentando a una potencia a nivel mundial en lo económico y estructura; y claramente uno lo que quiere es competir bien. Yo creo que el equipo compitió bien la vez pasada y tenemos claro que no estábamos enfrentando al último de la tabla de nuestro país, no, estábamos enfrentando al mejor del fútbol mexicano”, comentó Troglio.

Luego siguió comentando: “Nunca nos caímos después de perder porque creemos que podemos darle batalla a cualquiera y al otro día, no es que nos sobró, pero les dimos pelea. Y ahora, para el viaje que viene, no hay nada mejor que ganar para ir enchufados a este partido, ilusionados con ir a hacerles un gran compromiso”, afirmó Pedro Antonio.

Olimpia fue el único centroamericano que el torneo pasado se metió dentro de los mejores cuatro de Concacaf y Troglio dice que el grupo quiere ir a hacer un buen juego y por qué no intentar ganarlo. Recordó que cuando vinieron en el torneo pasado eliminados de la burbuja se levantaron para ser campeones del torneo local.

“Anímicamente este equipo siempre ha estado bien; hemos recibido balazos y nos hemos levantado. Cuando venimos de la burbuja (de Orlando, Florida) perdimos ante Marathón la finalísima y luego ganamos todos los partidos siguientes, Olimpia es un equipo que se levanta”, adelantó el exRiver Plate.

Sobre el juego de este sábado ante Vida rescató que: “Hemos sacado cinco puntos simbólicos porque mañana juega Motagua y puede ganar, nosotros jugamos ante un equipo que tiene mucho respeto y sacamos tres puntos buenos. Estamos con los pies sobre la tierra, podemos ir a ganar a México porque creo en este grupo. La intención siempre es ir adelante, los jugadores están bien”.

Luego puso en evidencia algo sustancial: “Estamos con los pies en la tierra, sabemos de la serie complicada que nos tocó, sabíamos que era una serie dura para ganar acá y tenemos la más difícil de todo. No tengo necesidad de levantar el equipo, estoy agradecido con lo feliz que me han hecho en este tiempo: bicampeón de Liga Nacional y estar entre los mejores cuatro de Concacaf, ganar el clásico histórico de Concacaf (ante Motagua). ¿Cómo los voy a condenar por perder un partido? Yo estoy en deuda con ellos, si se pierde es porque el rival es mejor pero nunca voy a dejar de lado el esfuerzo. Nos queremos entre todos y vamos a ir a pelearnos en lo que viene”, comentó Pedro.

Finalmente sentenció: “Olimpia puede salir campeón nuevamente del torneo local e ir a pelear al Azteca también la clasificación. Se pueda ganar o perder. Nosotros jugamos de local y ellos no fallaron, siento que local estamos para seguir ganando y a nivel internacional tenemos nuestras armas. No vamos a México a decir, a ver qué pasa. Vamos a ver si se da, pero le apostamos a lo que pasa”, comentó el argentino.