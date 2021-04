Pedro Troglio a un mes de finalizar su contrato con el Olimpia: "No hemos avanzado nada"

El técnico del Olimpia, Pedro Troglio, se mostró ilusionado para la vuelta de octavos de final de Liga de Campeones Concacaf, pero es consiente que visitan el estadio Azteca ante un rival que vive un gran momento en el fútbol mexicano.

Antes de volar a Miami con el equipo, el argentino habló con DIEZ y expresó que viaja con el sueño de conseguir el boleto a cuartos de final y que sus jugadores quieren quedar en la historia.

Además, se refirió a su futuro. ¿Ya renovó contrato? Lo que dijo el estratega de los melenudos.

¿Cómo viaja el equipo para el juego contra América?

El equipo va bien, tranquilo. Es una llave difícil y lo sabíamos, pero vamos con la ilusión de hacerlo bien. Ayer ganaron 3-1 a Tigres en Monterrey, es decir, a lo mejor en la previa, no sé qué pensaba el mundo futbolístico de Honduras. Es un duelo muy difícil y estamos compitiendo, que es lo más importante.

América pasa un gran momento. ¿Mete miedo?

No es un momento, es un grande de la historia y también en cuanto a estructura y financiación. Nosotros creo que le competimos bien, luego nos sacó una diferencia, pero vamos allá con la ilusión de poder pasar.

¿Las diferencias son muy grandes, pero se puede soñar con la clasificación?

Siempre. Lo que tiene de lindo esto es que es fútbol, se juega con dos arcos y y una pelota, luego depende de muchas situaciones. Nosotros vamos confiados que podemos cumplir el sueño, después veremos si nos dejan o no.

Santiago Solari dijo que no será sencillo el juego, pero que saldrán igual de competitivos que ante Tigres...

Fijate que decían que iban a jugar todos suplentes, pero vinieron y jugaron todos los titulares. Primero ellos un respeto enorme hacia nosotros que no causa placer y yo me imagino que ahora va a pasar lo mismo. Encima se juega con gente, porque en México ya puede entrar la afición al estadio.

¿Puede pesar un poco más jugar con público?

Siempre ayuda el tema de la gente más la altura, pero yo tengo un equipo que si hay algo que tiene bueno es que es; batallador, trabajador. Yo tengo esperanza que podemos pelearla.

¿Viajan con anticipación para contrarrestar la altura?

Venimos de jugar ayer y nos vamos bien temprano, cosa de estar allá ya descansados y ya mañana llegar a México para aclimatarnos a la altura.

¿Dónde se quedará el equipo hoy?

Hoy en Miami y mañana lunes nos vamos a México para estar dos días antes. No es que te aclimatás, del todo, pero ya vamos a tener más tiempo allí.

¿Qué Olimpia veremos el miércoles en el Azteca?

El que ven siempre, un equipo que lucha cada pelota, intenso, que trata de ser directo. No es que entretenga la pelota, sino que intenta atacar en seguida y trataremos de hacer lo mismo.

Ya recupera a Deiby Flores para este juego...

Es un jugador importante para el esquema nuestro. Gracias a Dios ya tenemos todo el plantel a disposición, menos Eddie Hernández que está lesionado.

Su mensaje a la afición para este duelo...

Soñar se puede, seguramente, pero siempre sabiendo el respeto que vamos a jugar contra un gran rival que juega muy bien, que por algo tiene la estructura económica que tiene y que puede contratar la clase de jugadores que tiene. Pero nosotros vamos con un sueño, porque tengo muy buen plantel y jugadores que tienen ganas de quedar en la historia.

¿Cómo está su situación contractual, ya está en pláticas para renovar?

Sí, el presidente me dijo que nos vamos a juntar en cualquier momento, pero entre viajes y pandemia se había ido a Estados Unidos. Cuando ya estemos acá vamos a definirlo.

¿Todavía no han adelantado nada?

No, más que la palabra, el acuerdo de charlar, no hemos avanzado nada.

¿Cómo se siente Pedro Troglio en el equipo?

Yo estoy muy cómodo, contento en el país. Es un club bárbaro así que la prioridad para escuchar la tiene el club. Esperemos a que nos juntemos.

¿Se puede quedar tranquila la fanaticada blanca?

Repito, la prioridad la tiene Olimpia, pero estamos esperando lógicamente llegar a hablar. Pero yo estoy tranquilo, contento donde estoy, feliz y creo que no va a haber problema.